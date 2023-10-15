На Одещині пенсіонер втратив дружину через ДТП, і може тепер ще й сісти за це у в’язницю

Неуважність коштувала чоловікові подружжя, і може забрати ще роки життя

На Одещині сімейна пара потрапила в аварію, внаслідок якої померла жінка, а чоловіка тепер можуть засудити до ув’язнення.

Слідство вважає, що він винен у ДТП та загибелі своєї дружини. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Наголошується, що інцидент трапився на трасі Одеса-Рені біля села Спаське Татарбунарської громади. 75-річний чоловік на Mazda виїжджав із другорядної дороги на трасу, але не дав пріоритет вантажівці, через що сталося зіткнення. Слідство потім встановило, що обидва водії були тверезими. До того ж вони не постраждали.

А 69-річна дружина водія-порушника отримала травми грудної клітки, переломи ребер, забої, розриви внутрішніх органів і була госпіталізована. Через три дні вона померла у лікарні.

Удар припав на пасажирське місце

Проти її чоловіка порушили справу за статтею про порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого. За цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном у 3-8 років з можливістю позбавлення права керувати транспортними засобами.

Як повідомляв "Телеграф", раніше блогерка у Києві грубо порушила ПДР під час комендантської години і відбулася смішним покаранням.