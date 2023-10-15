Окупанти мають проблеми: що зараз відбувається в боях за Авдіївку (карта)

Українські оборонні укріплення надають значну перешкоду просуванню ворога

Російські окупанти продовжують свої наступальні дії та мають незначний успіх. Вони намагаються використовувати більше, ніж зазвичай, кількість бронетехніки у поточних операціях.

Про це йдеться в Інституті вивчення війни (ISW). За словами фахівців, попри гучні заяви росії про нібито закінчення контрнаступу ЗСУ, російський інформаційний простір залишається розділеним щодо перспектив окупантів та можливостей України.

Останні дані свідчать про те, що війська Росії німого просунулися на північ і південь від Авдіївки. Водночас українські оборонні укріплення чинять значну перешкоду. Також просування ворога гальмують проблеми із медичним забезпеченням.

Водночас так звані російські "військкори" продовжували розповсюджувати інформацію про нібито закінчення українського контрнаступу. Проте, за спостереженням аналітиків, контрнаступальні операції на сході та півдні України продовжуються. 14 жовтня українським захисникам вдалося просунутися на Захід від Донецька.

Карта — War Mapper

Карта — War Mapper

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з початку російського наступу в районі Авдіївки українські воїни завдали удару по мосту на трасі Горлівка-Ясинувата на Донеччині. Він був важливим для окупантів.