На свободу за донат для ЗСУ: у Рівному суд ухвалив цікаве рішення у справі про напад на поліцейського

Подібне рішення ухвалюється вперше

У Рівному суд розцінив донат у розмірі 30 тисяч гривень на Збройні сили як пом’якшувальну обставину при ухваленні рішення у справі про напад на поліцейського.

Як поінформувала пресслужба Рівненського апеляційного суду, йдеться про випадок, який стався у 2020 році між 38-річним мешканцем Сарненського району та поліцейським.

Тоді чоловік під час бесіди з правоохоронцем, який перебував під час виконання обов’язків, дав йому ляпас, чим завдав легких тілесних ушкоджень.

У травні 2023 року суд першої інстанції засудив обвинуваченого до двох років умовного строку, однак той вирішив звернутися до апеляційного суду з проханням звільнити від покарання з випробувальним терміном 1 рік.

Своєю чергою, судді врахували, що обвинувачений раніше не притягувався до кримінальної та адміністративної відповідальності, а також у добровільному порядку визнав провину та відшкодував збитки потерпілому. Крім того, він має гарні відгуки за місцем проживання, займається громадсько-корисною роботою та опікує матір-пенсіонерку.

"Більш того, обвинувачений, розуміючи термінові потреби Збройних Сил України у необхідній техніці та амуніції для боротьби зі збройною агресією російської федерації, добровільно вніс на рахунок ЗСУ благодійний внесок у розмірі 30 000 гривень", — йдеться у повідомленні.

Таким чином, обвинуваченому пом’якшили міру покарання до одного року випробувального терміну. Крім того, він буде змушений проходити періодичну реєстрацію у компетентних органів і надавати туди персональну інформацію.

Як повідомлялося раніше, в Івано-Франківській області між жінками стався конфлікт через голодні кішки. Мешканка Калуського району накинулася на сусідку через те, що тварини приходили до її подвір’я у пошуках їжі.