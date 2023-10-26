У Донецьку під обстріл потрапили житлові будинки: повідомляють про людей під завалами (фото та відео)

Серйозно постраждали як мінімум дві багатоповерхівки

Увечері у четвер, 26 жовтня, окупований Донецьк потрапив під обстріл, внаслідок чого спостерігаються серйозні руйнування та пошкоджені багатоповерхівки.

Попередньо також повідомляється про постраждалих. Фото та відео з місця подій публікують підконтрольні окупантам канали у мережі.

Зазначається, що про обстріл Калінінського району Донецька стало відомо близько 18-19 години, серед іншого було пошкоджено багатоквартирні будинки по вулицях Капітана Ратнікова та Разєнкова.

Окупанти заявляють, що обстріл нібито провела українська сторона із застосуванням касетних боєприпасів, проте жодних підтверджень цьому немає, і, більше того, відомий факт, що проросійські бойовики й самі регулярно обстрілюють підконтрольні території з метою дискредитації ЗСУ.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу можуть бути постраждалі — люди можуть бути під завалами.

Як відомо, окупанти активно штурмують позиції ЗСУ на Авдіївському напрямку, що неподалік Донецька, у зв’язку з чим почастішали вибухи і в самому обласному центрі. Як повідомляв "Телеграф", зокрема, у ГУР заявляли про знищення збройових запасів противника у Донецьку.