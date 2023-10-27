Потужний вибух пролунав у Херсоні, повідомляється про приліт: що відомо на даний момент (оновлено)
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Окупанти обстрілюють місто з окупованого Кримського півострова
У Херсоні ввечері 27 жовтня пролунав сильний вибух. Місцеві жителі повідомляють, що над містом здіймається стовп чорного диму.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, фото публікують у місцевих Telegram-каналах. За попередньою інформацією, ворог застосував балістичну ракету.
Вибух було чутно близько 18:20. Росіяни випустили з Криму кілька ракет "Іскандер" і удар зазнав центру міста. Після вибуху в небо здіймається чорний дим, ймовірно, є приліт. Інформації про постраждалих наразі немає, як і про пошкодження.
Повідомляється, що в цей момент росіяни продовжують масовано обстрілювати місто, зокрема центр. Містянам радять не виходити з укриттів.
Пізніше стало відомо, що через російські атаки поранені двоє людей, одна з них у лікарні. Також пошкоджено понад десяток житлових будинків у центрі міста.
Нагадаємо, що у 23 населених пунктах Херсонської області оголосили примусову евакуацію сімей із дітьми. Влада планує вивезти в безпечніше місце близько 800 дітей. Повернутися сім'ям назад буде не можна доти, доки небезпека не зникне і військові не дадуть добро.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни не припиняють атакувати Херсонщину. Внаслідок нещодавнього удару було вбито 13-річного хлопчика.