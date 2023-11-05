Біля Маріуполя злетів у повітря великий склад боєприпасів: окупанти поспішили з безглуздими виправданнями (відео)

За деякою інформацією, вибух пролунав, коли туди на ремонт прилетіли гелікоптери

У населеному пункті Сєдове, що біля Маріуполя, прогримів потужний вибух, після чого в сусідніх селах зникло світло. Росіяни ж поспішили заявити, що це "коротке замикання проводки"

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, село знаходиться неподалік кордону з росією, а тому окупанти з початку вторгнення швидко перетворили його на місце дислокації своїх солдатів та склади боєприпасів.

Поки незрозуміло, що спричинило вибух, проте Андрющенко припустив, що детонація там проходитиме до самого ранку. Місцеві жителі ж повідомляють, що поки що знищено лише третину складу боєприпасів, але на ній уже нічого врятувати не вдасться.

Також він додав, що у населеному пункті після цього зникла електрика, а росіяни закрили його на в’їзд та виїзд.

"Окупанти намагаються максимально прибрати наслідки з інформаційного поля, тому що з місця прибрати реальні наслідки поки не виходить", — додав він.

При цьому в мережі після цього з’явилися повідомлення, що удару по Сєдовому було завдано після того, як туди на ремонт прилетіло кілька вертольотів, проте підтвердження цієї інформації поки не надходило. Російські пропагандисти кажуть, що ніякого прильоту не було, а нібито сталося коротке замикання, після чого детонувала невелику кількість снарядів.

Як повідомлялося раніше, в ході атаки ЗСУ 4 листопада в Керчі було пошкоджено малий ракетний корабель "Аскольд", якого планували поставити в дію до кінця року.