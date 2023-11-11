Ніхто не вижив: сімʼю з маленькою дитиною знайшли мертвими на Полтавщині

На місце подій прибула поліція та рятувальники

У селі Нехвороща Полтавської області у суботу, 11 листопада, сталось задимлення приватного будинку, яке забрало життя подружжя з малолітньою дитиною. Попередньо відомо, що причиною чадіння могло стати порушення правил безпеки користування пічним опаленням.

Тіла загиблих направлені на експертизу для встановлення причин смерті. Про це повідомляє поліція Полтавщини.

"До відділення №3 (смт Нові Санжари) Полтавського районного управління поліції 11 листопада близько 10-ї години надійшло повідомлення від жителів села Нехвороща про задимлення у житловому будинку, в якому можуть перебувати люди. Поліція та рятувальники негайно прибули на місце події", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після ліквідації задимлення рятувальники та поліцейські виявили тіла мешканців будинку без ознак життя. Загинула жінка 1995 року народження, її чоловік 1997 року народження та їхній малолітній син 2021 року народження.

Фото з будинку, де сталось задимлення

"Наразі тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті", — додають у поліції.

Першочергові слідчі дії дозволили встановити, що задимлення, ймовірно, сталося через порушення правил використання пічного опалення.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Решетилівської окружної прокуратури, вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини трагедії з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що рятувальники ДСНС на ранок пʼятниці, 10 листопада, ліквідували масштабну пожежу, з якою боролись понад 9 годин. Також служба порятунку оприлюднила фото з місця подій.