Окупанти обстріляли Сумщину: серед загиблих є дитина (фото)

Під вогонь попали житлові будинки місцевого населення

У вівторок, 28 листопада, окупанти вкотре з артилерії обстріляли Сумську область. У наслідок атаки є поранені та загиблі, серед яких дитина.

Як повідомляє прокуратура Сумщини, близько 12:30, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог обстріляв цивільну інфраструктуру міста Середина-Буди Сумської області. За попередніми даними, окупанти застосували РСЗВ.

За даними прокуратури, унаслідок атаки окупантів зруйновано щонайменше 5 приватних будинків, з-під завалів дістали тіла двох загиблих жінок та двох поранених чоловіків. Також у власному авто поранення отримали цивільний чоловік та його 7-річна падчерка. Згодом дівчинка померла в лікарні.

Своєю чергою у поліції Сумської області повідомили, що руйнувань та пошкоджень зазнали більше семи приватних будинків, два магазини та адміністративна будівля суду. Крм того, поліцейські, які несли службу на місці, ледь не втрапили під мінометний вогонь. Момент розриву міни потрапив до об’єктива реєстратора службового авто.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області.

Нагадаємо, 23 листопада росіяни обстріли Чорнобаївку Херсонської області. У наслідок обстріл троє людей загинуло та ще пʼятеро було травмовано.