Росіяни обстріляли село на Чернігівщині: постраждала родина з маленькою дитиною (фото)

Після обстрілу виникли декілька пожеж

У суботу, 2 грудня, росіяни обстріляли село у прикордонній Семенівській громаді Чернігівської області. Внаслідок обстрілу постраждала ціла сім’я: чоловік зі своєю дочкою зазнали осколкових поранень, а його маленький онук відбувся переляком.

Як повідомляє пресслужба поліції Чернігівщини, 4-річна дитина дивом вціліла та не отримала поранень. Нині хлопчику надають психологічну допомогу.

За даними правоохоронців, сім’я приїхала на вихідні провідати свою родичку у прикордонне село та потрапила під ворожий вогонь в той час, як вийшла з будинку на вулицю. Після ворожого обстрілу одразу ж зайнялися кілька будинків.

На місце події негайно прибули семенівські поліцейські. Вони допомогли бригаді "швидкої" допомоги рятувати людей з-під ворожого вогню та евакуювати потерпілих до лікарні.

У поліції підкреслили, що в лікарні потерпілим надали необхідну допомогу. З хлопчиком нині займаються психологи. Поліцейські залишаються там, аби підтримувати поранених, до дитини прибув її тато.

За фактом скоєння рф чергового воєнного злочину слідчі поліції Новгород-Сіверського району відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що за 11 місяців 2023 року російські теракти в Україні забрали життя понад двох тисяч українських громадян. Ще не менше 11 тисяч осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.