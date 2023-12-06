Росіяни змінили тактику: ворожих ДРГ все більше в одній з областей України

Українські військові теж змінюють тактику боротьби

Російські окупанти змінили тактику дій на кордоні Сумської області. Ворог посилив атаки диверсійно-розвідувальних груп.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. За його словами, за останні місяці атаки росіян стали системними.

"На Сумщині в останні два місяці обстріли посилилися, а ще — додалися дії диверсійних груп. Ворог заходить на нашу територію, робить такі вилазки постійно і по всій довжині кордону, а в нас протяжність кордону з РФ — понад 560 км. ДРГ росіян знищують людей, інфраструктуру, ведуть боротьбу із ЗСУ. Треба відзначити, що 4-5 місяців тому такі дії з боку ворога не були настільки інтенсивними", — сказав він.

Водночас Артюх підкреслив, що таку ж тактику ворог застосовує і в Чернігівській області. За його словами, це говорить про те, що на цю ділянку фронту зайшли відповідні підрозділи росіян.

"У ворога постійно відбувається ротація. І от зараз вони діють так: 5-10 осіб заходять на нашу територію і підривають, убивають. Це спецназівці. Вони виконують поставлені завдання щодо вбивства людей та знищення інфраструктури", — зазначив голова ОВА.

Він підкреслив, що крім фізичного знищення цивільних та військових, перед росіянами стоїть іще одне завдання — впливати на морально-психологічний стан як військових, так і цивільних.

"Звісно, це впливає передусім на населення. Люди не почувають себе у безпеці. Для військових — це зміна тактики боротьби. Робиться все можливе, щоб ворог не досяг жодної зі своїх цілей", — зазначив Артюх.

Нагадаємо, 28 листопада окупанти з артилерії обстріляли Сумську область. У наслідок атаки є поранені та загиблі, серед яких дитина.