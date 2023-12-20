Кременчуцького "ніндзю" судили за носіння японської зброї: який вирок обрали

Суд призначив чоловіку іспитовий термін

18 грудня в місті Кременчук, Автозаводський райсуд розглянув справу за обвинуваченням місцевого жителя у якого на початку жовтня знайшли сюрикен. Зброю чоловік підібрав на вулиці та привласнив собі.

Вже в листопаді чоловік привернув до себе увагу поліції, які провели огляд та вилучили холодну зброю. Про це повідомили в Кременчуцькій газеті.

Сюрикен – це металева "зірочка", так звана зброя для ніндзі. Використовуються в практиці сюрікендзюцу (популярного в Японії бойового мистецтва).

Експерти перевірили прилад — його виготовили заводським способом з подальшим самостійним внесенням змін в конструкцію предмета. Під час досудового розслідування чоловік уклав угоду з прокуратурою та погодився на покарання.

Суд призначив рік іспитового терміну, а також постановив знищити сюрикен та стягнути з засудженого 956 гривень на користь держави за процесуальні витрати, пов’язані з залученням експертів. Вирок ще не набрав законної сили.

Раніше "Телеграф" писав, що у Баварії знайшли меч, вік якого – понад 3 тисячі років.