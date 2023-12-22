Зробили це на очах родини: на Херсонщині окупанти жорстоко розправилися із дитиною

Українська влада намагається зафіксувати факт злочину

На тимчасово окупованій території Херсонської області в одній із громад російські окупанти на очах рідних вбили дитину. Це сталося у середу, 20 грудня.

Про це на пресконференції повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише Укрінформ. За його словами, хлопчик десь проходив і начебто щось фотографував, дитину схопили, привели додому і застрелили.

"Страшна там ситуація… Вбили учня 8 класу в одному з населених пунктів. Просто на очах родини", — зазначив Прокудін.

Голова ОВА підкреслив, що українська влада звертатиметься до всіх відповідних органів, щоб зафіксувати факт злочину. Він додав, що на тимчасово окупованій території Херсонщини продовжується примусова паспортизація, вчителів змушують працювати за російськими програмами, на дітей спрямована російська пропаганда.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Херсонської області військовослужбовець армії РФ застрелив свого командира та поранив товариша.