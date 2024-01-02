Взламали хакери РФ: у Києві СБУ заблокувала вебкамери, які знімали роботу ППО

Росіяни використовували у своїх цілях

Під час ракетної атаки на столицю, роботу ППО знімали вебкамери. Ворог використовував ці дані, аби коригувати нові удари

По "гарячих слідах" було встановлено адреси та демонтаж вебкамер, що транслювали роботу ППО та локації критичної інфраструктури Києва. Про це повідомили в Службі безпеки України.

Мовиться про дві роботизовані онлайн-камери зовнішнього спостереження, які взламали російські спецслужби, щоб шпигувати за Силами оборони у столиці.

За даними кіберфахівців СБУ, один із пристроїв знаходився на балконі багатоквартирного будинку і використовувався місцевим ОСББ для моніторингу прибудинкової території. Агресор отримав віддалений доступ до управління цією вебкамерою. Проникнувши до її налаштувань, спецслужби рф змінювали кут огляду та під’єднали її до стрімінгової платформи в YouTube.

Другу камеру зовнішнього спостереження заблоковано в одному з житлових комплексів Києва. Мешканці використовували його для нагляду за прибудинковим паркінгом. Встановлено, що цією вебкамерою ворог віддалено керував для прихованої фіксації прилеглої території, у тому числі об’єктів критичної інфраструктури.

Наразі за всіма викрити фактами тривають комплексні заходи для нейтралізації нових спроб ворога вести розвідувально-підривну діяльність через онлайн-камери. Загалом з початку повномасштабного вторгнення рф кіберфахівці СБУ заблокували роботу близько 10 тис. ІР-камер, які ворог міг використати для коригування ракетних обстрілів по Україні.

СБУ закликає власників вуличних вебкамер припинити онлайн-трансляції зі своїх пристроїв, а громадян – повідомляти про виявлені стріми з таких камер до СБУ.

Нагадаємо, що в Україні діє стаття 114-2 Кримінального Кодексу (Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану), може каратись позбавленням волі на строк від 3 до 12 років.

Раніше "Телеграф" писав, що "Алкогольного магната" Черняка підозрюють у пособництві Росії. За даними СБУ він фінансував на потреби ворожої армії.