Масові заворушення на акції протесту проти ковідних обмежень в Мельбурні: поліція застосувала газ і гумові кулі (відео)

Затримано 218 осіб, є постраждалі.

В Австралії на тлі посилення коронавірусних обмежень пройшли масові акції протесту. У Мельбурні вони переросли в зіткнення з поліцією. Правоохоронці застосували гумові кулі, перцевий спрей і сльозогінний газ проти протестувальників, серед яких були діти — повідомляють очевидці.

Відео жорсткого протистояння з’явилися в Твіттері.

Повідомляється про більш ніж 200 затриманих і шість постраждалих поліцейських. Всього на акції протесту проти обмежень через COVID-19 в зіткненнях з поліцією брали участь чотири тисячі осіб.

Протести відбулися і в інших великих містах Австралії. Зокрема в Брісбені. Акція протесту в цьому місті зібрала близько 20 тисяч осіб. На цій акції протесту обійшлося без насильства.

Акції протесту або, як їх називають, "ралі свободи" проходять в Австралії не вперше. У зв’язку з ростом заражень коронавірусом керівництво міст закриває на локдаун населені пункти і цілі регіони.

Раніше "Телеграф" писав, що і в Україні кількість хворих на коронавірус істотно зросла і перевищила 1700 осіб на добу.