Таліби застосовують насильство і тортури до журналістів

Застосувавши тортури до журналістів в Кабулі, таліби показали, що не збираються виконувати свої обіцянки про вільні ЗМІ

Після відходу військ коаліції владу в Афганістані захопили таліби. На перших своїх прес-конференціях представники Талібану, намагаючись створити привабливий образ нової влади, дали чимало обіцянок, в тому числі про те, що журналістам нема чого боятися, і ніхто не буде чинити перешкод їхній професійній діяльності. Однак здається, не всі свої обіцянки вони готові виконувати.

Весь світ облетіли новини про затримання журналістів під час висвітлення акції протесту за права жінок в Кабулі. Багато світових ЗМІ гостро відреагували на арешти журналістів, застосування насильства до них і вилучення апаратури. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з реакцією засобів масової інформації по всьому світу.

Стаття на сайті "BBC" повідомляє, що в Кабулі під час виконання своєї роботи затримали багатьох журналістів, відправили їх до поліцейського відділку, і жорстоко побили. Причиною таких дій було те, що вони намагалися висвітлювати акції протесту.

На фотографіях, які розповсюджуються в Інтернеті, відображені два журналіста газети "Etilaatroz" з рубцями і синцями після арешту.

Один з них, Таки Дарьябі, розповів в інтерв’ю "BBC", що його доставили до районного відділу поліції, де били ногами і руками.

У середу, 8 вересня, знімальна група "BBC" також отримала заборону на проведення зйомок.

Таліби не дозволяють проводити акції протесту

Кореспондента Дарьябі разом з фотографом газети "Etilaatroz" Нематуллой Накді затримали і доставили у відділення поліції, де, за їхніми словами, їх били кийками, дротами і батогами. Через кілька годин таліби їх звільнили без пояснення причин.

"Вони перевели мене в іншу кімнату і скували мені руки наручниками", — сказав він кореспонденту "BBC" в Кабулі, — "Я вирішив не захищатися, бо думав, що тоді вони будуть бити мене ще більше, тому я ліг на підлогу, щоб захистити передню частину свого тіла ".

"Прийшли вісім бойовиків і почали мене бити ... Палицями, поліцейськими кийками, гумою — всім, що у них було в руках. Шрам на моєму обличчі утворився від взуття, коли вони били мене ногами по обличчю", — розповідає потерпілий від рук талібів журналіст, — "Далі я втратив свідомість і вони зупинилися. Вони відвезли мене в іншу будівлю, де були камери, і залишили мене там".

Приблизно через дві години його відпустили.

"Я ледве міг ходити, але вони сказали, що ми повинні йти швидко. У мене все тіло сильно боліло", — говорив Дарьябі.

Нематулла Накді сказав, що бойовики Талібану спробували відібрати у нього фотоапарат, як тільки він почав фотографувати протест.

"Один з талібів збив мене з ніг і поставив на мене ногу. Вони били мене ногами по голові ... Я думав, що вони збираються вбити мене", — заявив Накді інформаційному агентству "AFP".

На питання, за що його б’ють, він почув їх зловтішну відповідь: "Тобі ще пощастило, що тобі не відрізали голову".

Інформаційне агентство Афганістану "Толо" повідомило, що їх оператор був заарештований і утримувався талібами майже три години.

Міжнародна неурядова організація "CPJ" (Комітет захисту журналістів — прим.ред.) повідомила, що щонайменше 14 журналістів були затримані протягом останніх двох днів, а потім звільнені.

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"Талібан швидко доводить, що обіцянки, дані раніше їх лідерами, про те, що незалежні ЗМІ Афганістану продовжать працювати вільно і безпечно, виявляються порожніми", — сказав Стівен Батлер, координатор програми "CPJ" по Азії, — "Ми закликаємо Талібан виконати ці ранні обіцянки, припинити бити і затримувати репортерів, що виконують свою роботу, і дозволити засобам масової інформації працювати вільно, не побоюючись репресій".

Раніше на цьому тижні таліби, що захопили контроль над Афганістаном, оголосили про формування тимчасового уряду, що складається тільки з чоловіків, для управління країною.

З тих пір вони фактично заборонили протести, оголосивши їх незаконними, якщо тільки вони попередньо не отримають на це дозвіл міністерства юстиції.

Міжнародна телекомпанія та інтернет видання "Аljazeera" також підтверджує інформацію про побиття журналістів, залякування їх і тортури, незважаючи на обіцянку про свободу преси.

"Аljazeera" додає в своїй статті, що двоє інших журналістів газети — Абер Шайган і Лютфалі Султані — разом з редактором газети Кадхімом Карімі вирушили в поліцейську дільницю, щоб дізнатися про місцезнаходження їхніх колег.

Але як тільки вони підійшли до поліцейського відділку, за їхніми словами, бойовики Талібану почали штовхати і бити їх і конфіскували все їх речі, включаючи мобільні телефони.

Тортури в камері попереднього утримання

За словами Шайгана, трьох чоловіків помістили в невелику камеру попереднього утримання, в якій знаходилося 15 осіб, двоє з яких були репортерами агентства "Reuters" і турецького агентства "Anadolu Agency".

Коли вони знаходилися в камері, їм розповіли про жорстоке поводження з журналістами Дарьябі і Накді, які містилися в різних кімнатах.

"Навіть через стіни ми чули їх крики", — повідомили товариші по камері.

Фотографії, розміщені газетою в мережі, доповнили решту оповідання. Вони продемонстрували явні докази побиття дротом, якому піддавалися обидва чоловіки. Нижня частина спини, верхня частина ніг і обличчя Дарьябі були покриті темно-червоними ранами. Ліва рука, верхня частина спини, верхня частина ніг і обличчя Накді також були покриті червоними рубцями.

Фотографії, розміщені в мережі, іллюстрітуют ставлення талібів до журналістів

Але така доля, здавалося, спіткала не тільки журналістів, а й протестувальників.

Суворе попередження

Хоча всі п’ятеро чоловіків були звільнені після кількох годин утримання під вартою, Шайган сказав, що перед виходом вони отримали суворе попередження від офіційної особи Талібану: "Те, що робили ці протестувальники, незаконно, і, висвітлюючи такі речі, ви всі порушили закон. Цього разу ми тебе відпустимо, але наступного разу ти так просто не відбудешся".

У той час протести не були оголошені поза законом. Тільки через кілька годин таліби видали указ, в якому говорилося, що будь-які протести разом з їхніми гаслами повинні бути схвалені Міністерством юстиції за 24 години до цього.

Ці твердження чиновника про незаконність вразили Шайгана і його колег. Вони прямо суперечили заявам талібів про свободу преси в їх "Ісламському Еміраті".

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На прес-конференції 17 серпня тодішній прес-секретар групи Забіхула Муджахід сказав: "Приватні ЗМІ можуть залишатися вільними і незалежними, вони можуть продовжувати свою діяльність ... Неупередженість ЗМІ дуже важлива. Вони можуть критикувати нашу роботу, щоб ми могли стати краще".

Муджахід зробив аналогічні заяви на закритих зборах журналістів, які працюють на іноземні ЗМІ, в кінці минулого місяця. У той час цей високопоставлений представник Талібану закликав журналістів бути прозорими і висвітлювати реалії життя в Афганістані, яким керують таліби.

Але в наступні тижні афганські соціальні мережі рясніли відео і фотографіями, на яких зображені озброєні бойовики угруповання, які намагаються перешкодити журналістам виконувати свою роботу. За цей час талібів неодноразово звинувачували у зловживаннях по відношенню до журналістів.

За запевненням самих талібів, журналістам ще пощастило, що їм не відрізали голову

У звинуваченнях згадують як залякування, фізичне насильство, так і знищення і конфіскацію власності та затримання працівників ЗМІ.

Міжнародна телекомпанія та інтернет видання "Аljazeera" звернулася до талібів за коментарями, але до моменту публікації не отримала відповіді.

"Amnesty International" засуджує повідомлення про насильство щодо преси

"Amnesty International" (неурядова організація, яка займається попередженням та перешкоджанням грубих порушень прав людини — прим.ред.) засудила повідомлення про насильство і залякування преси.

"По телебаченню і на прес-конференціях їхні лідери дуже виховані і говорять про свободу, але їх бійці на вулиці діють так, як хочуть", — говорить Шайган, — саме контраст робить репортаж в керованому талібами Афганістані таким важким: "Ніколи не знаєш, що в них на думці".

Шайган і його колеги були здивовані, виявивши, що у інших журналістів, затриманих в той день, були листи від моджахедів, які давали їм "право діяти" практично в будь-якому місці в якості журналістів. Це, за його словами, є ще одним доказом роз’єднаності між керівництвом і рядовими членами Талібану.

"Вони не хочуть, щоб ми діяли вільно, вони просто хочуть, щоб ЗМІ поширювали їх пропаганду по всьому світу".

Його розчарування і замішання погіршує той факт, що він і його колеги просто хотіли дізнатися про стан своїх колег під час затримання та жорстокого поводження: "Ми просто хотіли дізнатися, що трапилося з нашими друзями".

Незважаючи на те, що ЗМІ продовжували працювати з тих пір, як таліби захопили країну, журналісти кажуть, що їхня робота за останні три тижні стала все важчою.

Талібан ще не вніс жодних прямих обмежень щодо ЗМІ, але все журналісти, які розмовляли із "Al Jazeera", заявили, що побоюються прийдешніх днів, особливо зараз, коли таліби призначили свій тимчасовий кабінет.

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Сула Файзі, журналіст, який працював з міжнародними ЗМІ та в даний час знаходиться в Туреччині зі своєю сім’єю, сказав, що у нього мало надій на майбутнє преси в Афганістані.

"Мені більше не цікаво працювати журналістом в моїй країні. Моя професія там мертва", — сказав 37-річний чоловік.

"Я двічі жив за талібів. Я знаю, що буде далі з афганцями, що живуть під їх владою. Я знайду інший спосіб підтримати свою сім’ю", — сказав він.

Новинний сайт "News.yahoo" публікує заяву комітету захисту журналістів, неурядової організації в США, яка просуває глобальну свободу преси, в якому комітет закликав Талібан припинити переслідувати журналістів і дозволити їм працювати вільно, не побоюючись репресій.

"Талібан швидко доводить, що більш ранні обіцянки дозволити незалежним ЗМІ Афганістану продовжувати працювати вільно і безпечно, порожні", — сказав в заяві координатор програми в Азії Стівен Батлер.

"Ми закликаємо Талібан виконати ці ранні обіцянки, припинити бити і затримувати репортерів, що виконують свою роботу, і дозволити засобам масової інформації працювати вільно, не побоюючись репресій".