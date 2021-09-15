Іронія долі: у клініці Ізраїлю від коронавірусу помер затятий антивакцинатор, який називав COVID вигадкою

Чоловік звинуватив поліцію у спробі його "ліквідувати"

У клініці Ізраїлю від ускладнень коронавірусу помер один з головних ідеологів антівакцинації Хай Шауліан. Чоловік заперечував COVID-19, а після того, як потрапив до лікарні, заявив про спробу його ліквідації.

Про це у вівторок, 14 вересня, повідомило видання The Jerusalem Post.

Відомо, що головний активакцинатор Ізраїлю помер зранку у понеділок, 13 вересня в лікарні "Вольфсон" в Холоні. Причиною смерті стали ускладнення, викликані коронавірусом. Хай Шауліан потрапив до лікарні після того, як його заарештували за участь у мітингу проти введення санітарних норм. Чоловік поскаржився на погане самопочуття, а в лікарні йому діагностували коронавірус.

На лікарняному ліжку чоловік продовжував говорити, що COVID-19 не існує і вакцинація не потрібна. При цьому він звинуватив поліцейських в його отруєнні і заявив про "спробу ліквідації".

У Facebook чоловік поділився своєю фотографією з лікарняної палати і описав свій стан наступним чином: "Я в критичному стані, не можу розмовляти і відповідати іншим людям. Мені не вистачає кисню. Нестача кисню — це жахлива річ".

Варто відзначити, що Шауліан був затятим ідеологом антівакцинації. У соцмережах чоловік закликав громадян відмовлятися від щеплень і називав препарати від коронавірусу небезпечними для життя.

Крім того, він закликав своїх однодумців "боротися зі злочинною державою", звинувачуючи її у "примусовій вакцинації".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у півтори сотні хасидів, які повернулися з Рош ха-Шана в Умані, в Ізраїлі виявили COVID-19.