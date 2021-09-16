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Єгипет не визнає українські COVID-паспорти: у чому причина

Автор
Анна Дворовенко
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Єгипет не визнає українські сертифікати про вакцинацію від COVID-19 Новина оновлена 16 вересня 2021, 19:30
Єгипет не визнає українські сертифікати про вакцинацію від COVID-19

Єгипет приймає лише паперові сертифікати, однак з українським виникли проблеми

Українські сертифікати про вакцинацію від коронавірусу не визнають у курортному Єгипті. Мова йде як про паперовий, так і про електронний варіант, а туристів пускають у країну лише при наявності негативного результату ПЛР-тесту.

Про це повідомляє туристичний портал Turprofi.com.ua.

Так, влада країни вимагає, щоб на міжнародному сертифікати про вакцинацію від коронавірусу, а саме у паперовому його варіанті, був надрукований QR-код. А на український COVID-сертифікатах він відсутній. Саме тому у Єгипті їх відмовляються визнавати.

Ось який вигляд має Міжнародне свідоцтво про вакцинацію від коронавірусу:

Свідоцтво про вакцинацію від коронавірусу
Свідоцтво про вакцинацію від коронавірусу

Такий QR-код є у сертифікаті, який генерується у додаткі "Дія", однак влада України наразі не домовилася з владою Єгипта про взаємне визнання такого сертифікату.

Єгипет наразі вимагає лише надруковані сертифікати, на яких є і QR-код, і всі підписи лікарів разом з печатками. А українців при вʼїзді в країну просят предʼявляти негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не пізніше, ніж за 72 години.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як отримати український сертифікат вакцинації і які труднощі можуть при цьому виникнути. Також ми писали, що нові сертифікати вакцинації мають різні терміни придатності.

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