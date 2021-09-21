Найбільший виробник вакцин від коронавірусу в світі має намір відновити експорт

Індія повертається на ринок вакцин.

Індія після спалаху COVID-19 вирішила зняти з паузи експорт вакцин від коронавірусу. Пріоритет буде відданий глобальній програмі COVAX і сусіднім країнам.

Про це інформує CNN.

Призупинення поставок сталася ще у квітні, коли стрімке поширення штаму "дельта" змусило місцеву владу сфокусуватися на вакцинації власного населення.

Індія і так є найбільшим у світі виробником вакцин, але поширення інфекції змусило її збільшити виробництво більш ніж у два рази. Згідно з планами, в жовтні країна вийде на показник в 300 мільйонів доз щомісяця.

Втім, на експорт поки планується відправляти лише надлишки, оскільки в цей час в країні першу дозу отримали лише 64% дорослого населення, а повністю пройшли курс імунізації лише 22%.

У планах уряду до кінця року вакцинувати 944 мільйони своїх громадян, тобто все доросле населення.

Як відомо, перші вакцини, які були поставлені в Україну були виробництва індійської компанії SII. Це була місцева версія кошти AstraZeneca, що має назву Covishield.

Очікувалося, що в Україні будуть поставлені 1,5 мільйона цих вакцин, крім того, очікувалася закупівля 10 мільйонів кошти Novavax. Однак через хвилю "Дельти" і припинення експорту, в нашу країну було поставлено лише 500 тисяч доз "Ковішілда", після чого в кінці серпня контракт був розірваний.