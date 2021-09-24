COVID-19 масово вбиває росіян: яка ситуація в сусідніх з Україною Білорусі, Польщі та Угорщині

У всьому світі зростає кількість нових випадків інфікування коронавірусом.

Україна впритул наблизилася до порогу в 10 тисяч хворих на коронавірус за добу. За четвер з недугою не впоралися 140 осіб. У сусідніх країнах також відзначається зростання рівня захворюваності. У Росії кількість смертей від коронавірусної інфекції побила черговий рекорд. На 24 вересня зафіксували 828 летальних випадків — найбільше число з початку пандемії. Напередодні — 820, що дорівнювало серпневому максимальному показнику.

Про це повідомляє BBC.

Кількість зареєстрованих випадків перевищує 21 тисячу осіб на добу вже кілька днів. Медичні чиновники відзначають, що захворюваність COVID-19 зростає вже кілька тижнів.

Збільшилася кількість хворих і в сусідній Польщі. На ранок п’ятниці там зафіксували 813 випадків інфікування в день і 14 осіб з хворобою, викликаною коронавірусом, впоратися не змогли. У цій країні також спостерігається зростання кількості хворих в останні три тижні — на початок місяця кількість нових випадків в день не перевищувала 400.

В Угорщині кількість випадків коронавірусу також зросла з початку місяця практично вдвічі. Так, в перших числах вересня виявляли до 300 випадків за добу (3 вересня — 247 осіб захворіли). Станом на 24 вересня в Угорщині коронавірусом за четвер заразилися 531 особа, а шестеро померли.

У Білорусі кількість хворих на коронавірус рости почала ще влітку. У вересні вона залишається на одному рівні — близько 2 тисяч осіб щодня. Так, 12 вересня показник був 1907 хворих, а 23 — 1937 осіб. Померли 13 осіб.

Раніше "Телеграф" писав, що помер шаман, який саморобним зіллям хотів лікувати людей від коронавірусу. Його життя обірвав COVID-19.