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Вакцинація в ЄС: в яких країнах найрідше щеплюються від коронавірусу

Автор
Галина Михайлова
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В ЄС схвалено 4 вакцини від коронавірусу. Новина оновлена 01 жовтня 2021, 23:09
В ЄС схвалено 4 вакцини від коронавірусу.

В аутсайдерах — сусідня країна і популярний курорт.

Франція, де недавно вакцинували більше двох сотень людей простроченою вакциною, не знаходиться в списку лідерів або аутсайдерів по вакцинації в ЄС. У самому верху рейтингу — Ірландія, Мальта, Португалія і Данія. Тут вакцинація від коронавірусу досягає майже 90%. При цьому в тих, що відстає опинилися сусідня з Україною Румунія і Болгарія.

Про це повідомляє CNN.

Так в Румунії охоплення вакцинацією склало 33% населення, а в Болгарії — 22%. Як відзначають фахівці, проблема не в нестачі вакцин, а в недовірі людей.

Відзначимо, що Румунія, як і Україна, на початку жовтня демонструє наближення до пікових показників по захворюваності COVID-19 в квітні. У курортній Болгарії через поточну політичну ситуацію, коли в країні пройдуть в листопаді вже треті за рік вибори в парламент, для тимчасового уряду вакцинація — не в пріоритеті, вважають експерти.

У Європі помітили, що у країн Східної Європи в загальному нижче відсоток вакцинацій і при цьому вище недовіра до органів охорони здоров’я. Відзначимо, що в Україні, згідно з даними з відкритих джерел, повний курс вакцинації пройшли близько 13% громадян, при цьому фіксується видача підроблених свідоцтв про імунізацію від коронавірусу.

"Телеграф" повідомляв, що за це медустанови будуть карати — вже 15 головлікарів МОЗ хоче відсторонити від роботи на час кримінального розслідування.

Теги:
#ЄС #Вакцинація #Коронавірус #Covid-19
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