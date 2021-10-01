Вакцинація в ЄС: в яких країнах найрідше щеплюються від коронавірусу

В аутсайдерах — сусідня країна і популярний курорт.

Франція, де недавно вакцинували більше двох сотень людей простроченою вакциною, не знаходиться в списку лідерів або аутсайдерів по вакцинації в ЄС. У самому верху рейтингу — Ірландія, Мальта, Португалія і Данія. Тут вакцинація від коронавірусу досягає майже 90%. При цьому в тих, що відстає опинилися сусідня з Україною Румунія і Болгарія.

Про це повідомляє CNN.

Так в Румунії охоплення вакцинацією склало 33% населення, а в Болгарії — 22%. Як відзначають фахівці, проблема не в нестачі вакцин, а в недовірі людей.

Відзначимо, що Румунія, як і Україна, на початку жовтня демонструє наближення до пікових показників по захворюваності COVID-19 в квітні. У курортній Болгарії через поточну політичну ситуацію, коли в країні пройдуть в листопаді вже треті за рік вибори в парламент, для тимчасового уряду вакцинація — не в пріоритеті, вважають експерти.

У Європі помітили, що у країн Східної Європи в загальному нижче відсоток вакцинацій і при цьому вище недовіра до органів охорони здоров’я. Відзначимо, що в Україні, згідно з даними з відкритих джерел, повний курс вакцинації пройшли близько 13% громадян, при цьому фіксується видача підроблених свідоцтв про імунізацію від коронавірусу.

"Телеграф" повідомляв, що за це медустанови будуть карати — вже 15 головлікарів МОЗ хоче відсторонити від роботи на час кримінального розслідування.