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Президента Бразилії не пустили на стадіон його ж країни: в чому причина

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Олена Волкова
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Болсонару є одним з головних антивакцинаторів
Болсонару є одним з головних антивакцинаторів

Лідера Бразилії не пустили на матч, вирішивши, що він нічим не відрізняється від звичайного вболівальника

Президент Бразилії Жаір Болсонару, який є одним з головних у світі антивакцинаторів, знову опинився в епіцентрі уваги. Після того, як делегація Бразилії оскандалилася на Генасамблеї ООН через відмову робити щеплення і інфікування коронавірусом одного з міністрів, Болсанару не пустили на стадіон з тієї ж причини — через те, що він не вакцинований.

За інформацією Reuters, лідера Бразилії не пустили на матч між командами "Сантос" і "Греміо" — перший з початку пандемії.

В адміністрації стадіону сказали, що президент є звичайним вболівальником, тому повинен дотримуватися загальних правил, серед яких вакцинація — головне.

Однак Болсанару заявив, що щепитись не стане, тому що вже перехворів коронавірусом раніше, так що матч пройшов без нього.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вакцинація від коронавірусу продемонструвала свою ефективність як від звичайного штаму, так і від штаму "Дельта". Пацієнти, які отримали вакцину, значно рідше потрапляли до лікарні. Наскільки щеплення захищають від смерті — читайте за посиланням.

Теги:
#Бразилія #Матч #Щеплення #Жаір Болсонару
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