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COVID-барбекю для вакцинації провели в Австралії

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Черга за вакциною і сосискою Новина оновлена 19 жовтня 2021, 09:39
Черга за вакциною і сосискою

Квінсленд нарощує темпи вакцинації і пропонує смажені ковбаски при щепленні від коронавірусу.

У Південній Австралії, де один з найнижчих рівнів щеплень від коронавірусу на континенті, вирішили незвичайним чином запросити людей на вакцинацію. Країна кілька місяців живе в режимі обмежень, через що пройшли ряд протестів. Вакцинація, на думку влади, дозволить зняти частину заборон.

Про це повідомляє ABC.

Щоб залучити жителів регіону, в якому розташовані такі агломерації як місто Брисбен і Золотий берег, вакцинацію організували у вигляді барбекю в магазинах мережі м’ясної та ковбасної продукції.

Аби отримати вакцину і сосиски люди вишикувалися в чергу — повідомляється, що зробили за вихідні майже 8 тисяч щеплень. Вакцинованих пригощали свежепіджаренним барбекю.

До вакцинації залучили понад 30 магазинів мережі.

Щоб популяризувати вакцинацію в Південній Австралії за неї пропонують печиво, запрошують в сільські паби, або привозять препарат практично додому на фургоні пересувної лабораторії.

Раніше "Телеграф" писав, що в Івано-Франківську першій школі з 100% вакцинованих персоналом дадуть мільйон.

Теги:
#Австралія #Вакцинація #Коронавірус #Covid-19
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