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У Китаї лікарів, які не розпізнали коронавірус, відправили до в’язниці: подробиці

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Медикам дали по 15 місяців колонії
Медикам дали по 15 місяців колонії

Китайці лікували ковідних пацієнтів не так, як того вимагав протокол

У Китаї ухвалили суворий вирок двом медикам, яких визнали винними у порушенні протоколу лікування коронавірусу.

За інформацією The Guardian, лікарі поставили невірний діагноз двом своїм пацієнтам: замість COVID-19 вони лікували лихоманку. В одному випадку медик не відправив пацієнта здавати ковід-тест і не порадив ізолюватися. У результаті пацієнт одужав, але заразив інших людей.

Другий медпрацівник також порушив протокол: лікував людину приватно — без погодження з лікарнею, що вимагають правила під час пандемії.

В результаті обох визнали винними в "порушенні закону Китаю про профілактику та контроль інфекційних захворювань". І хоч ніхто не помер, лікарі проведуть за ґратами по 15 місяців.

Нагадаємо, що центральний захисник "Баварії" та збірної Франції Лукас Ернандес отримав півроку тюремного ув’язнення за порушення судової заборони. Справа в тому, що у 2017 році Лукасу заборонили підходити до дівчини — Амелії де ла Оса Льоренте — на 500 метрів за бійку, яку пара розпочала прямо на вулиці. Крім того, обох засудили до 31-го дня громадських робіт. Згодом закохані возз’єдналися і навіть одружилися. А у 2018 році у них народився первісток. За вчинені побої Амелії та Лукасу було заборонено наближатися один до одного протягом півроку, проте закохані проігнорували цю заборону та вирушили у подорож на Багами та до Майамі.

Теги:
#Китай #В'язниця #Вирок #Коронавірус
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