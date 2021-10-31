Вище тільки Росія: Україна б'є рекорди смертності від коронавірусу у світових масштабах

За кількістю нових випадків COVID-19 Україна опинилася на 4-му місці у світі

Україна за показниками захворюваності коронавірусом добою раніше, 29 жовтня, стала другою серед країн світу з найбільшою кількістю смертей від COVID-19. На першому місці — Росія.

Про це свідчать дані сайту Worldometers.

Так, за 29 жовтня в Україні від коронавірусу померла 541 людина, в Росії за цю ж добу було 1160 летальних випадки. Ці дані виявилися найвищими серед країн світу, тому Росія зайняла перше місце у антирейтингу, а Україна — друге.

У десятку країн, де смертність від "корони" зашкалює, потрапили також Індія, Філіппіни, Румунія, США, Мексика, Бразилія, Туреччина, Велика Британія.

Дані Worldometers

Добова кількість нових випадків COVID-19 за 29 жовтня в Україні також була дуже високою — 26 198 осіб захворіли. У світі Україна з таким приростом захворюваності стала четвертою. Гіршою ситуація була у Великій Британії, Росії та США, які і потрапили у першу трійку антирейтингу.

Дані Worldometers

Як повідомляв "Телеграф" раніше, МОЗ прогнозує, що від нинішньої хвилі коронавірусу Україні доведеться відходити до січня 2022 року. Більше того, спалахи "корони" можуть бути ще й весною.