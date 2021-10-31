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Вище тільки Росія: Україна б'є рекорди смертності від коронавірусу у світових масштабах

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Коронавірус в Україні Новина оновлена 31 жовтня 2021, 08:01
Коронавірус в Україні

За кількістю нових випадків COVID-19 Україна опинилася на 4-му місці у світі

Україна за показниками захворюваності коронавірусом добою раніше, 29 жовтня, стала другою серед країн світу з найбільшою кількістю смертей від COVID-19. На першому місці — Росія.

Про це свідчать дані сайту Worldometers.

Так, за 29 жовтня в Україні від коронавірусу померла 541 людина, в Росії за цю ж добу було 1160 летальних випадки. Ці дані виявилися найвищими серед країн світу, тому Росія зайняла перше місце у антирейтингу, а Україна — друге.

У десятку країн, де смертність від "корони" зашкалює, потрапили також Індія, Філіппіни, Румунія, США, Мексика, Бразилія, Туреччина, Велика Британія.

Дані Worldometers
Дані Worldometers

Добова кількість нових випадків COVID-19 за 29 жовтня в Україні також була дуже високою — 26 198 осіб захворіли. У світі Україна з таким приростом захворюваності стала четвертою. Гіршою ситуація була у Великій Британії, Росії та США, які і потрапили у першу трійку антирейтингу.

Дані Worldometers
Дані Worldometers

Як повідомляв "Телеграф" раніше, МОЗ прогнозує, що від нинішньої хвилі коронавірусу Україні доведеться відходити до січня 2022 року. Більше того, спалахи "корони" можуть бути ще й весною.

Теги:
#Україна #Смертність #Коронавірус #Worldometers
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