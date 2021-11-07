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Не вакцина: у Японії застосовують "коктейль з антитіл" для профілактики коронавірусу

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Укол.
Укол.

Він підходить тим, хто має ризик захворіти чи вірус протікає у легкій формі.

У Японії людям, які контактували з хворими на коронавірус вдома і переносять його без симптомів, будуть вводити спеціальний профілактичний препарат підшкірно. Це суміш антитіл від COVID-19. Уряд схвалив його застосування за скороченою процедурою.

Про це повідомляє Japantimes.

Препарат Ронапрев (Ronapreve) розроблений американською компанією та складається зі штучних антитіл. Його можна вводити підшкірно та внутрішньовенно, раніше його застосовували у стаціонарі. Саме підшкірний варіант використання схвалено як новий профілактичний захід при ризику зараження від члена сім’ї.

Дослідження препарату показало, що він знижує ризик захворіти на коронавірус на 81,4%. Цим препаратом від коронавірусу лікують і дітей, і людей похилого віку — всіх, кому не потрібна киснева терапія. Його застосовують у випадках ризику серйозних ускладнень – для людей з ожирінням чи високим тиском.

Зазначимо, що використання препарату не скасовує вакцинацію та не є її 100% заміною. Проводилися дослідження тільки для тих, хто контактував з хворими.

Раніше "Телеграф" писав, що зареєстрували перші у світі ліки від коронавірусу.

Теги:
#Японія #Коронавірус #Covid-19
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