Нова мутація коронавірусу отримала назву "Омікрон": у чому її небезпека

Нова мутація відрізняється стійкістю до вакцин

Новий штам коронавірусу B.1.1.529, який викликав серйозні побоювання ВООЗ, отримав нову назву — штам "Омікрон" (грецька літера).

Про це повідомляє сайт Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Свою нову назву — "Омікрон" — коронавірус B.1.1.529 отримав 26 листопада після засідання консультативної групи з еволюції вірусу SARS-CoV-2. Повідомляється, що вперше його виявили 9 листопада 2021 року, а темпи його поширення шокували експертів.

Південноафриканський штам коронавірусу отримав назву Омікрон

Попередні дослідження свідчать, що у "Омікрона" значно більше небезпечних мутацій, ніж у інших штамів коронавірусу. Наприклад, він виявився стійким до вакцин, а ризик повторного зараження ним вище, у порівнянні зі штамами, що вже поширилися. Найбільше побоювань в експертів викликають темпи поширення "Омікрона". Так, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що новий штам може поширитися по всьому світу за кілька місяців.

А ВООЗ закликає країни посилити епіднагляд та повідомляти про виявлення цього штаму відразу ж, як тільки він з’явиться у новій країні.

Нагадаємо, що вперше цю мутацію коронавірусу виявили в Ботсвані, що знаходиться в Південній Африці. За дуже короткий час штам "Омікрон" склав там майже 90% нових випадків.

Також "Телеграф" повідомляв, що деякі країни через новий штам коронавірусу припинили авіасполучення до ряду африканських держав.