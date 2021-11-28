Ізраїль закривається на карантин через "Омікрон": що зміниться
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Після приїзду з інших країн ізраїльтяни будуть змушені перейти на ізоляцію.
Починаючи з неділі, 28 листопада, на території Ізраїлю діє карантин, який пов’язаний із новим варіантом COVID-19 "Омікрон". Головним обмеженням вважається поновлення заборони на приїзд іноземних громадян.
Подробиці повідомляє видання Times of Israel.
Рішення про закриття країни на карантин було ухвалено у суботу, 27 листопада, після того, як ізраїльські медики діагностували перший випадок "омікрон"-варіанту серед хворих.
Які правила діють зараз?
- Іноземці не можуть в’їжджати до Ізраїлю без спеціального дозволу від урядової комісії. Обмеження поки що розраховані на найближчі два тижні.
- Вакциновані громадяни Ізраїлю, які прибувають із-за кордону, також отримають нові обмеження. По приїзду їм доведеться пройти тест на "корону", потім відбути три доби на самоізоляції, після чого здати аналізи знову.
- Якщо ж ізраїльтяни не робили щеплення від ковіду, то їм загрожує "карантин" щонайменше на тиждень. Після цього вони зможуть повернутися до звичних справ після негативного результату тесту на коронавірус.
- Якщо громадяни Ізраїлю прибувають із країн із "червоним" рівнем ризику, то їх помістять у спеціальні державні готелі. Там вони пробудуть до отримання негативних результатів тестів.
А що інші?
Схожими обмеженнями, до речі, відзначились і в Швейцарії. Жителі низки європейських країн, серед яких Великобританія, Чехія та Нідерланди, опинилися під забороною для перетину кордонів країни.
Якщо ж подорож до Швейцарії є необхідною, то людям потрібно буде надати негативний результат ПЛР-тестування та відбути 10-денний карантин.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у Британії також закривають свої кордони для низки країн, проте в цьому випадку африканських. До списку потрапили держави, де було діагностовано спалах "омікрон"-варіанту коронавірусу.
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