Рус

Ізраїль закривається на карантин через "Омікрон": що зміниться

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
74
В Ізраїлі хочуть максимально обмежити поширення вірусу Новина оновлена 28 листопада 2021, 14:14
В Ізраїлі хочуть максимально обмежити поширення вірусу

Після приїзду з інших країн ізраїльтяни будуть змушені перейти на ізоляцію.

Починаючи з неділі, 28 листопада, на території Ізраїлю діє карантин, який пов’язаний із новим варіантом COVID-19 "Омікрон". Головним обмеженням вважається поновлення заборони на приїзд іноземних громадян.

Подробиці повідомляє видання Times of Israel.

Рішення про закриття країни на карантин було ухвалено у суботу, 27 листопада, після того, як ізраїльські медики діагностували перший випадок "омікрон"-варіанту серед хворих.

Які правила діють зараз?

  • Іноземці не можуть в’їжджати до Ізраїлю без спеціального дозволу від урядової комісії. Обмеження поки що розраховані на найближчі два тижні.
  • Вакциновані громадяни Ізраїлю, які прибувають із-за кордону, також отримають нові обмеження. По приїзду їм доведеться пройти тест на "корону", потім відбути три доби на самоізоляції, після чого здати аналізи знову.
  • Якщо ж ізраїльтяни не робили щеплення від ковіду, то їм загрожує "карантин" щонайменше на тиждень. Після цього вони зможуть повернутися до звичних справ після негативного результату тесту на коронавірус.
  • Якщо громадяни Ізраїлю прибувають із країн із "червоним" рівнем ризику, то їх помістять у спеціальні державні готелі. Там вони пробудуть до отримання негативних результатів тестів.

А що інші?

Схожими обмеженнями, до речі, відзначились і в Швейцарії. Жителі низки європейських країн, серед яких Великобританія, Чехія та Нідерланди, опинилися під забороною для перетину кордонів країни.

Якщо ж подорож до Швейцарії є необхідною, то людям потрібно буде надати негативний результат ПЛР-тестування та відбути 10-денний карантин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у Британії також закривають свої кордони для низки країн, проте в цьому випадку африканських. До списку потрапили держави, де було діагностовано спалах "омікрон"-варіанту коронавірусу.

Теги:
#Ізраїль #Карантин #Коронавірус #Covid-19 #Омікрон
Лікарня
Харків
Харківська область повернулася до "жовтої зони"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Лікарня
Харківська область повернулася до "жовтої зони"
Дата публікації
Категорія
Ініціатором стосунків між депутатами став Антон Поляков
До роману підштовхнули колишні: що Скороход розповіла про стосунки з Поляковим
Дата публікації
Категорія
Любомира Мандзій
Стало відомо, де і коли поховають колишню очільницю МОН Любомиру Мандзій
Дата публікації
Категорія
В Ізраїлі хочуть максимально обмежити поширення вірусу
Ізраїль закривається на карантин через "Омікрон": що зміниться
Дата публікації
Категорія
Крадія не цікавлять ліки, тільки гроші
У Києві невідомий розгромив три аптеки: подробиці та відео