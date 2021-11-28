Ізраїль закривається на карантин через "Омікрон": що зміниться

Після приїзду з інших країн ізраїльтяни будуть змушені перейти на ізоляцію.

Починаючи з неділі, 28 листопада, на території Ізраїлю діє карантин, який пов’язаний із новим варіантом COVID-19 "Омікрон". Головним обмеженням вважається поновлення заборони на приїзд іноземних громадян.

Подробиці повідомляє видання Times of Israel.

Рішення про закриття країни на карантин було ухвалено у суботу, 27 листопада, після того, як ізраїльські медики діагностували перший випадок "омікрон"-варіанту серед хворих.

Які правила діють зараз?

Іноземці не можуть в’їжджати до Ізраїлю без спеціального дозволу від урядової комісії. Обмеження поки що розраховані на найближчі два тижні.

Вакциновані громадяни Ізраїлю, які прибувають із-за кордону, також отримають нові обмеження. По приїзду їм доведеться пройти тест на "корону", потім відбути три доби на самоізоляції, після чого здати аналізи знову.

Якщо ж ізраїльтяни не робили щеплення від ковіду, то їм загрожує "карантин" щонайменше на тиждень. Після цього вони зможуть повернутися до звичних справ після негативного результату тесту на коронавірус.

Якщо громадяни Ізраїлю прибувають із країн із "червоним" рівнем ризику, то їх помістять у спеціальні державні готелі. Там вони пробудуть до отримання негативних результатів тестів.

А що інші?

Схожими обмеженнями, до речі, відзначились і в Швейцарії. Жителі низки європейських країн, серед яких Великобританія, Чехія та Нідерланди, опинилися під забороною для перетину кордонів країни.

Якщо ж подорож до Швейцарії є необхідною, то людям потрібно буде надати негативний результат ПЛР-тестування та відбути 10-денний карантин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у Британії також закривають свої кордони для низки країн, проте в цьому випадку африканських. До списку потрапили держави, де було діагностовано спалах "омікрон"-варіанту коронавірусу.