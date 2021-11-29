"Омікрон" більш заразний для тих, хто вже хворів на коронавірус: ВООЗ виступила з новою заявою

Експерти намагаються з'ясувати, який вплив нова мутація має на імунітет після вакцинації

У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що новий коронавірус під назвою "Омікрон" становить серйозну загрозу для людей, які перехворіли COVID-19. Зокрема, цей штам виявився більш заразним зі значно більшою кількістю мутацій.

Про це свідчить заява, опублікована на сайті ВООЗ.

Попередні дослідження вказують на те, що пацієнти, які вже перехворіли на коронавірус, можуть захворіти й штамом "Омікрон". Це викликає серйозне занепокоєння в експертів, однак детальну інформацію щодо ризику повторного зараження обіцяють вказати найближчими днями. Також намагаються встановити, наскільки наявні у світі вакцини захищають від цього штаму.

У ВООЗ кажуть, що зараз намагаються з’ясувати, чи викликає "Омікрон" важчий перебіг захворювання, ніж інші штами COVID-19. Також ще вивчається інформація, чи може нова мутація впливати на імунітет від коронавірусу.

Варто додати, що у всьому світі ведуться дослідження нового штаму під назвою "Омікрон". Найбільше експертів цікавить, наскільки він є важчим за інші варіанти COVID-19 та чим відрізняються симптоми цієї мутації від інших.

Нагадаємо, штам коронавірусу B.1.1.529 вперше виявили у Південній Африці — він з’явився у Ботсвані. Новий коронавірус налічує 32 мутації та досить швидко поширюється. У зв’язку з цим ВООЗ скликала екстрене засідання, після якого заявили, що новий штам отримав назву "Омікрон" і його зараз вивчають.

На думку лікарів, "Омікрон" може стати причиною жорстких обмежень та навіть введення локдаунів, однак навіть не це викликає серйозні побоювання. Деякі фахівці почали порівнювати нову мутацію зі смертоносною Еболою.

Також "Телеграф" повідомляв, як розпізнати варіант COVID-19 під назвою "Омікрон".