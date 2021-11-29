"Омікрон" підбирається дедалі ближче: у яких країнах вже помічено нову мутацію коронавірусу

"Омікрон" виявлено ще у шести країнах.

Новий штам коронавірусу, який отримав назву "Омікрон", продовжує стрімко поширюватися світом і хоча в Україні його ще не виявили, але він уже дістався східної Європи. Згідно із заявами ВООЗ, нині цей штам є найнебезпечнішим серед відомих штамів коронавірусу та експерти навіть порівнюють його з Еболою.

Станом на 28 листопада цю варіацію вірусу знайшли у Бельгії, Данії, Німеччині, Італії та Нідерландах, а також в Австралії, Ботсвані, ПАР, Великій Британії, Гонконгу та Ізраїлі. А вже станом на 29 листопада до цього списку потрапили ще шість країн.

Згідно з даними INews, нові випадки знайшли в:

Іспанії;

Швеції;

Австрії;

Чехії;

Португалії;

Канаді.

Омікрон по країнам на 29 листопада

За даними МОЗ України, в нашій країні цей штам ще не був виявлений, проте превентивні заходи вже було вжито. Вони включають обов’язкову самоізоляцію для всіх, хто прибуває з країн, розташованих на півдні Африки, де і була виявлена нова варіація коронавірусу.

Як стверджують у ВООЗ, "Омікрон" є більш заразним і становить небезпеку навіть для тих людей, хто вже переніс інфікування старішими штамами.