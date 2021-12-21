"Омікрон" завдає удару: у світі реєструють нові рекорди та смерті

У різних країнах повідомляють про посилення заходів епідеміологічної безпеки через нову мутацію коронавірусу, виявлену в ПАР.

Штам коронавірусу "Омікрон", який нещодавно виявили і в Україні у пацієнта, який приїхав з ОАЕ, продовжує активно поширюватися. Вірус вже став домінуючим у США (більше 70% випадків) і забрав там перше життя.

Про це повідомляє АВС.

Померлий був не щеплений, чоловікові було за 50, він також мав низку проблем зі здоров’ям. У частині міст США відновлюють заходи епідбезпеки, ослаблені раніше. Так, у Вашингтоні запровадили надзвичайний стан, а у Бостоні міських службовців зобов’язали зробити щеплення.

"Омікрон" у світі

Через "Омікрон" Нова Зеландія відклала відкриття кордонів. У Лондоні відмінено новорічні заходи на Трафальгарській площі. У Британії першу смерть від штаму "Омікрон" зафіксовано ще на початку минулого тижня. На 21 грудня кількість померлих досягла 12. В Індії повідомляють про 200 заражених новим штамом.

Також вирішили відмовитися від традиційного феєрверку на Єлисейських полях у Парижі та скасувати низку подій у Римі.

Перші випадки "Омікрону" виявляють у нових державах — про трьох заражених повідомляють у Колумбії.

Що кажуть у службах охорони здоров’я

У ВООЗ вже зазначили, що крім швидкої передачі штам коронавірусу характерний і тим, що їм можуть бути інфіковані й ті, хто вже перехворів на коронавірус або вакцинований. В організації також заявляють, що передчасно вважати "Омікрон" легким варіантом COVID-19.

Для новорічних свят у ВООЗ рекомендують низку заходів безпеки – проведення часу на свіжому повітрі, носіння масок у приміщенні та провітрювання, а також тестування перед заходами.

Як раніше писав "Телеграф", подібні рекомендації давали і в українському МОЗ. Там рекомендують утриматися від поїздок невакцинованим людям і дотримуватися правил гігієни.

"Омікрон" може вплинути на захворюваність в Україні. Незважаючи на те, що останніми днями фіксують менше 10 тисяч випадків інфікування, після новорічних свят ймовірна нова хвиля коронавірусу.