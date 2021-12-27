Рус

Четверта доза? У світі досліджують вплив подвійного бустера на COVID-19

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1
Третя доза вакцини від COVID-19 може бути далеко не останньою Новина оновлена 27 грудня 2021, 16:20
Третя доза вакцини від COVID-19 може бути далеко не останньою

В одній з країн медпрацівники вже отримали четверту дозу COVID-вакцини

У той час як в Україні лише говорять про ревакцинацію від коронавірусу третьою дозою вакцини, одна з країн світу перейшла до клінічних випробувань четвертої дози COVID-щеплення.

Як повідомляє видання Haaretz, мова йде про Ізраїль, де у медичному центрі "Шеба" 27 грудня стартували клінічні випробування четвертої дози вакцини від COVID-19.

Друге бустерне щеплення у випадку підтвердження ефективності можуть схвалити для вразливих груп населення, щоб зупинити можливу пандемію через штам "Омікрон".

"Дослідження дозволить визначити ефективність вакцини у виробленні антитіл і безпеку, щоб з'ясувати, чи потрібна взагалі четверта вакцина", — повідомив представник медцентру "Шеба".

Відомо, що четверту дозу щеплення отримали 150 осіб. Усі вони є медпрацівниками.

При цьому у Міністерстві охорони здоров’я Ізраїлю вказують, що країна може стати першою у світі, яка запропонує четверту дозу щеплення від COVID-19 громадянам 60+, людям з хворобами імунітету та медпрацівникам.

Додамо, що Ізраїлі повний курс вакцинації пройшли 63% населення, а однією дозою щеплені майже 70%. При цьому у країні схвалені лише дві вакцини від коронавірусу — виробництва Pfizer та Moderna.

Рівень вакцинації в Ізраїлі досить високий
Рівень вакцинації в Ізраїлі досить високий

Нагадаємо, що штам коронавірусу "Омікрон" вже зафіксували в Україні. На думку українських лікарів, це може стати одним із факторів ризику, які можуть викликати новий сплеск коронавірусу в Україні вже в січні.

Небезпека нового вірусу ще й у тому, що для захисту від нього замало двох вакцин від коронавірусу.

Info Icon

Важливо: будь-яка інформація медичної тематики, розміщена на сайті Телеграф, носить інформаційний характер і не являється рекомендацією.
Застосування будь-яких медичних препаратів повинно бути узгоджене з лікарем.

Теги:
#Ізраїль #Вакцинація #Коронавірус #Бустер #Covid-19 #Третя доза
Втрати військ РФ можуть бути в 3-4 рази більшими, ніж у ЗСУ, що оборонятимуться
Україна
Путін на межі і готовий до атаки: скільки військових РФ загине у разі великого вторгнення в Україну
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Втрати військ РФ можуть бути в 3-4 рази більшими, ніж у ЗСУ, що оборонятимуться
Путін на межі і готовий до атаки: скільки військових РФ загине у разі великого вторгнення в Україну
Дата публікації
Категорія
Чимало жінок підійшли до нововведень із гумором
"А я вмію тільки пити як прапор": як українки в TikTok реагують на новину про військовий обов’язок (відео)
Дата публікації
Категорія
Коронавірус продовжує дивувати своєю живучістю
Переселяється в мозок і серце: вчені шокували довгим життям коронавірусу після одужання
Дата публікації
Категорія
Андрій Данилко
Вєрка Сердючка на посаді президента України розбурхала російські ЗМІ
Дата публікації
Категорія
Якими будуть тарифи ЖКГ у наступному році
Подорожчає все: скільки українці платитимуть за комуналку у 2022 році