Четверта доза? У світі досліджують вплив подвійного бустера на COVID-19

В одній з країн медпрацівники вже отримали четверту дозу COVID-вакцини

У той час як в Україні лише говорять про ревакцинацію від коронавірусу третьою дозою вакцини, одна з країн світу перейшла до клінічних випробувань четвертої дози COVID-щеплення.

Як повідомляє видання Haaretz, мова йде про Ізраїль, де у медичному центрі "Шеба" 27 грудня стартували клінічні випробування четвертої дози вакцини від COVID-19.

Друге бустерне щеплення у випадку підтвердження ефективності можуть схвалити для вразливих груп населення, щоб зупинити можливу пандемію через штам "Омікрон".

"Дослідження дозволить визначити ефективність вакцини у виробленні антитіл і безпеку, щоб з'ясувати, чи потрібна взагалі четверта вакцина", — повідомив представник медцентру "Шеба".

Відомо, що четверту дозу щеплення отримали 150 осіб. Усі вони є медпрацівниками.

При цьому у Міністерстві охорони здоров’я Ізраїлю вказують, що країна може стати першою у світі, яка запропонує четверту дозу щеплення від COVID-19 громадянам 60+, людям з хворобами імунітету та медпрацівникам.

Додамо, що Ізраїлі повний курс вакцинації пройшли 63% населення, а однією дозою щеплені майже 70%. При цьому у країні схвалені лише дві вакцини від коронавірусу — виробництва Pfizer та Moderna.

Рівень вакцинації в Ізраїлі досить високий

Нагадаємо, що штам коронавірусу "Омікрон" вже зафіксували в Україні. На думку українських лікарів, це може стати одним із факторів ризику, які можуть викликати новий сплеск коронавірусу в Україні вже в січні.

Небезпека нового вірусу ще й у тому, що для захисту від нього замало двох вакцин від коронавірусу.