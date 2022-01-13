Зменшився на 4 см: у США чоловік поскаржився на незвичайну "побічку" після коронавірусу

Урологи кажуть, що це назавжди.

У США 30-річний чоловік після перенесеного COVID-19 поскаржився, що його статевий орган зменшився в розмірах.

Про це пише видання The Sun.

Чоловік стверджує, що його пеніс став коротшим приблизно на 4 сантиметри.

"Це не повинно мати особливого значення, але це сильно вплинуло на мою впевненість у своїх силах у ліжку", — розповів він, вважаючи за краще залишитися анонімним.

Видання вказує, що історія постраждалого не є чимось унікальним, але трапляється таке явище не часто. Урологи кажуть, що проблема може полягати у пошкодженні кровоносних судин.

Ситуацію ускладнює також те, що вилікуватися від цієї побочки неможливо, тому швидше за все чоловік згадуватиме про наслідок перенесеної коронавірусної інфекції до кінця життя.

"Очевидно, це пов’язано із пошкодженням судин, і мої лікарі, схоже, вважають, що це назавжди", — зазначив він.

Як повідомлялося раніше, голова Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі заявив, що новим штамом коронавірусу "Омікрон", швидше за все, незабаром будуть інфіковані всі. Втім, вакциновані люди перенесуть хворобу набагато легше, ніж невакциновані