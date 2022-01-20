Рус

Найближча база за 13 км від українського кордону: переміщення російських військ показали на нових супутникових знімках

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
77
Армія Росії Новина оновлена 20 січня 2022, 23:15
Армія Росії

Переміщення російських військ зняли з супутника.

Нові знімки, зроблені супутником Maxar, показали, що Росія нарощує чисельність військ біля західного кордону. Зокрема, військову техніку було помічено на полігоні біля Климово, що всього за 13 кілометрів від України.

Відповідними кадрами поділився Reuters.

Вказується, що кадри були зроблені у Климово (Брянська область), Погоново (Воронезька область) та Єльні (Смоленська область) 19 січня.

За інформацією західних ЗМІ, зараз на кордоні з Україною зосереджено угруповання близько 100 тисяч військовослужбовців РФ.

Розташування російських сил
Розташування російських сил

Як повідомлялося раніше, у середині грудня 2021 року Росія висунула вимоги США та НАТО, в яких вимагала гарантій того, що Україна ніколи не вступить до Альянсу.

Ці вимоги, які в Кремлі називають "гарантіями безпеки", пізніше було обговорено з представниками США. Після тривалих переговорів стало ясно, що у Вашингтоні не прийматимуть ці вимоги.

Після цього в Росії заявили, що стягування військ до західного кордону є "запобіжним заходом", а пізніше і зовсім почали відкрито загрожувати "відновленням громадянської війни в Україні".

У США тим часом оприлюднили деталі санкцій, що розробляються, які включають заходи проти самого президента Росії Володимира Путіна, а також його найближчого оточення. До списку навіть потрапила ймовірна коханка Путіна Аліна Кабаєва.

Теги:
#Україна #Росія
Ключові новини дня
Україна
Підсумки дня 20 січня: нова хвиля коронавірусу в Україні, США ввели санкції проти українських нардепів
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ключові новини дня
Підсумки дня 20 січня: нова хвиля коронавірусу в Україні, США ввели санкції проти українських нардепів
Дата публікації
Категорія
Невідомий розповів, через що вбили Ірину Сучкову
Вбили через мішки з "травкою": анонім озвучив причину загибелі жінки, яка зникла під Мелітополем
Дата публікації
Категорія
Антон Дубишин
Помер "український Нік Вуйчич": яким запам’ятався волонтер Антон Дубишин (фото)
Дата публікації
Категорія
Що призвело до зростання зарплат у грудні не вказується
Понад дві тисячі "мінімалок" в одні руки: скільки отримали керівники держбанків у грудні (інфографіка)
Дата публікації
Категорія
Тепло в Україну прийде нескоро
Весну доведеться чекати довго: коли до України повернеться тепло