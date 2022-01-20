Найближча база за 13 км від українського кордону: переміщення російських військ показали на нових супутникових знімках

Переміщення російських військ зняли з супутника.

Нові знімки, зроблені супутником Maxar, показали, що Росія нарощує чисельність військ біля західного кордону. Зокрема, військову техніку було помічено на полігоні біля Климово, що всього за 13 кілометрів від України.

Відповідними кадрами поділився Reuters.

Вказується, що кадри були зроблені у Климово (Брянська область), Погоново (Воронезька область) та Єльні (Смоленська область) 19 січня.

За інформацією західних ЗМІ, зараз на кордоні з Україною зосереджено угруповання близько 100 тисяч військовослужбовців РФ.

Розташування російських сил

Як повідомлялося раніше, у середині грудня 2021 року Росія висунула вимоги США та НАТО, в яких вимагала гарантій того, що Україна ніколи не вступить до Альянсу.

Ці вимоги, які в Кремлі називають "гарантіями безпеки", пізніше було обговорено з представниками США. Після тривалих переговорів стало ясно, що у Вашингтоні не прийматимуть ці вимоги.

Після цього в Росії заявили, що стягування військ до західного кордону є "запобіжним заходом", а пізніше і зовсім почали відкрито загрожувати "відновленням громадянської війни в Україні".

У США тим часом оприлюднили деталі санкцій, що розробляються, які включають заходи проти самого президента Росії Володимира Путіна, а також його найближчого оточення. До списку навіть потрапила ймовірна коханка Путіна Аліна Кабаєва.