"Прихований Омікрон" поширюється світом: у чому небезпека нового різновиду COVID-19

Цей штам виявився заразнішим за свого попередника і його набагато складніше діагностувати.

У той час як штам коронавірусу "Омікрон" великими темпами поширюється Україною, в деяких країнах вже встигла з’явитися його мутація, яку експерти назвали "прихованим Омікроном" (BA.2).

Як розповів виданню ABC news фахівець Гарвардського університету Джон Браунштейн, відмінність штаму ВА.2 від звичайного "Омікрона" (BA.1) у тому, що його значно складніше розпізнати.

Експерт зазначив, що прості тести на COVID-19 можуть показати лише позитивний чи негативний результат, проте за їх допомогою неможливо визначити конкретний підтип. І якщо у звичайному "Омікроні" є певна генетична особливість, яка дозволяє його швидко класифікувати, то у новій мутації BA.2 цієї характеристики немає.

Нову мутацію можна розпізнати лише за допомогою генетичного секвенування, що значно ускладнює його діагностику.

В агентстві з безпеки охорони здоров’я Великобританії повідомили, що "прихований Омікрон" поширюється значно швидше, ніж звичайний. Дослідження показали, що пацієнти з вірусом BA.2 заражали членів своїх сімей у 13,4 відсотка випадків, що на 3,1 відсотка перевищує поширення звичайного "Омікрону".

Також небезпека нового вірусу в тому, що на нього з більшою ймовірністю можна захворіти вдруге.

Зазначимо, що про перші випадки зараження вірусом BA.2 вже повідомили у Великій Британії, США, Данії, Швеції, Норвегії та Алжирі.

Раніше повідомлялося, що найсильніше штам "Омікрон" б’є по дітях, а за симптомами нагадує звичайний грип. Про це у коментарі "Телеграфу" розповів лікар-інфекціоніст Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні Роман Пономаренко, озвучивши найтиповіші прояви хвороби у дітлахів.