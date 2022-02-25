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"Тільки те й роблять, що говорять": Туреччина розкритикувала західні країни за відсутність допомоги Україні

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Президент Туреччини закликав Захід до рішучих дій проти РФ Новина оновлена 25 лютого 2022, 17:35
Президент Туреччини закликав Захід до рішучих дій проти РФ

Сам Ердоган нещодавно заявляв, що з Росією він співпрацювати не перестане.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган засудив НАТО за нерішучу позицію щодо вторгнення Росії в Україну. Він заявив, що країни-учасники тільки те й роблять, що виступають, а конкретних кроків від них немає.

Як передає Anadolu, з такою заявою Ердоган виступив перед журналістами після молитви у Стамбулі у п’ятницю, 25 лютого.

За його словами, блок НАТО має вжити конкретних кроків проти Росії, а не лише виступати із заявами.

"Тільки й роблять, що виступають із безліччю порад на адресу України. Конкретних кроків немає. Поради озвучуються досі. На сьогоднішньому саміті НАТО будуть обговорені кроки з цього питання", — сказав політик.

Глава Туреччини додав, що саміт глав НАТО не повинен ставати "райдугою засуджень" і закликав країни діяти.

"Позиція Туреччини [за ситуацією в Україні] гранично ясна. Здається, що блок НАТО має дотримуватися чіткішої позиції. Ми довели свою позицію до генсека Йенса Столтенберга", — заявив президент Туреччини.

Нагадаємо, що у розмові з президентом Росії Володимиром Путіним турецький глава не був таким рішучим. Він не зайняв позицію України, заявивши, що з Росією Туреччина також співпрацюватиме. Також Ердоган відмовився запроваджувати санкції проти РФ за визнання так званих "ЛНР-ДНР".

Теги:
#Україна #Туреччина #Росія #Війна #Ердоган
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