У Білорусі знайшли "заначку" з авіацією Росії (фото із супутника)

Супутникові знімки показують розміщення сухопутних військ та гелікоптерів на півдні Білорусі.

На півдні Білорусі приблизно за 32 км від кордону з Україною, яка бореться з нападом Росії, знаходяться сухопутні війська та 150 транспортних вертольотів.

Про це свідчать супутникові знімки, зроблені 25 лютого приватною американською компанією Maxar Technologies, повідомляє Reuters.

Зокрема, одне велике розгортання вертольотів біля білоруського міста Хойники, де на дорозі було припарковано понад 90 вертольотів. Протяжність розгортання перевищує 8 км.

Зображення також показали велике розгортання сухопутних військ із кількома сотнями транспортних засобів у колоні у кількох областях.

На знімках видно розташування військ

Розгортання вертольотів – біля білоруського міста Хойники

Протяжність розгортання техніки перевищує 8 км

Нагадаємо, що Україна третій день продовжує боротися із російськими окупантами. У ніч на 26 лютого точаться важкі бої за Київ.

Бої також тривають під Києвом — у Гостомелі та Василькові.

Українські військові затримали десятки ворожих диверсантів. Як повідомив секретар РНБО, Київ під контролем військових Збройних Сил України та громадян Києва.