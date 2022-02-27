Американці вважають, що НАТО варто воювати проти Росії на боці України

Люди відповіли на просте запитання

Ситуація в Україні, коли Росія порушила міжнародне право і вторглася до країни, викликала неабияку реакцію у світовій спільноті. Україну, що відчайдушно обороняється від ворога вже четвертий день, підтримали міжнародними санкціями.

Але і прості іноземці, не політики чи генерали, або ж знаменитості висловлюють Україні свою підтримку. Американський канал CNN продемонстрував результати опитування "Чи варто НАТО воювати за Україну?".

Судячи зі скріншота опитування, більшість вважає, що варто — 77%.

Відзначимо, що держави НАТО вже підтримують Україну, надсилаючи гуманітарну та військову допомогу, включно з гарматами, боєприпасами, засобами протиповітряної оборони та протитанкового обладнання.

Як раніше писав "Телеграф", агресивні дій Росії призвели до того, що Німеччина вирішила передати Україні зброю, проти російського президента Володимира Путіна та його поплічника та голови МЗС РФ Сергія Лаврова ввели персональні санкції ЕС, США, Канада та Британія.

Також західні ЗМІ порахували втрати Росії за добу в Україні — вони перевищили за кількістю вбитих вісім років сирійської кампанії.