Путін через вторгнення в Україну втратив міжнародний титул
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 316
Російський президент швидко втрачає статус у світовій спільноті
Глава РФ Володимир Путін офіційно перестав бути почесним президентом та послом Міжнародної федерації дзюдо. Його статус призупинили через війну в Україні, яку розпочала Росія.
Про це повідомляє Міжнародна федерація дзюдо.
Дзюдо і самбо — важливі види спорту в житті президента РФ, він не тільки має чорний пояс, а й писав про дзюдо книги. Цей спорт він вважає філософією, в якій є повага до супротивника.
Міжнародна федерація дзюдо — не перші, хто висловив своє ставлення до подій в Україні та Володимира Путіна. Проти нього ввели особисті санкції країни Європейського Союзу, Великобританія, США.
Через вторгнення в Україну Путін втрачає підтримку й у Росії. Громадяни РФ підписують петицію за усунення Путіна від влади та визнання його держзрадником та військовим злочинцем.
Україна, у свою чергу, за злочини Росії подала до Гаазького суду — за спотворення поняття геноцид на виправдання агресії.
Як раніше писав "Телеграф", 27 лютого ситуація загострюється, на столицю України рухається сила ворога з новим відмітним знаком.
- Дата публікації
-
- Категорія
-