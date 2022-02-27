Путін через вторгнення в Україну втратив міжнародний титул

Російський президент швидко втрачає статус у світовій спільноті

Глава РФ Володимир Путін офіційно перестав бути почесним президентом та послом Міжнародної федерації дзюдо. Його статус призупинили через війну в Україні, яку розпочала Росія.

Про це повідомляє Міжнародна федерація дзюдо.

Дзюдо і самбо — важливі види спорту в житті президента РФ, він не тільки має чорний пояс, а й писав про дзюдо книги. Цей спорт він вважає філософією, в якій є повага до супротивника.

Міжнародна федерація дзюдо — не перші, хто висловив своє ставлення до подій в Україні та Володимира Путіна. Проти нього ввели особисті санкції країни Європейського Союзу, Великобританія, США.

Через вторгнення в Україну Путін втрачає підтримку й у Росії. Громадяни РФ підписують петицію за усунення Путіна від влади та визнання його держзрадником та військовим злочинцем.

Україна, у свою чергу, за злочини Росії подала до Гаазького суду — за спотворення поняття геноцид на виправдання агресії.

Як раніше писав "Телеграф", 27 лютого ситуація загострюється, на столицю України рухається сила ворога з новим відмітним знаком.