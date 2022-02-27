Ще дві країни закрили небо для Росії

Небо для росіян закриють 27 лютого

Після військового нападу Росії на Україну міжнародна спільнота вдарила по Кремлю закриттям повітряного простору. За останню годину про таке рішення повідомила Канада та Іспанія.

Як написав у Twitter міністр транспорту Канади Омар Альхабра, небо для російських літаків закриють з 27 лютого.

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"Повітряний простір Канади закривається негайно для всіх операторів російських літаків. Ми притягнемо Росію до відповідальності за її неспровоковані напади на Україну", — заявив канадський міністр.

Влада Іспанії також оголосила про закриття свого повітряного простору для літаків російських авіакомпаній. Відповідна публікація з'явилася у Twitter Міністерства транспорту країни.

"Іспанія розпочне закриття повітряного простору для російських авіакомпаній", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що лише протягом неділі, 27 лютого, небо для російських літаків закрили 7 країн — Італія, Нідерланди, Франція, Норвегія, Північна Македонія, Іспанія та Канада.

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