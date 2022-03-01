Перша країна з "Великої сімки" відмовляється від імпорту російської нафти: подробиці

Канада не закуповуватиме нафту в Росії та пообіцяла дати гранатомети для ЗСУ

Канада першою у світі вирішила відмовитися від закупівлі сирої нафти з Росії у відповідь на вторгнення в Україну. Крім того, країна планує виділити протитанкове озброєння для потреб ЗСУ.

Про це повідомляє The Globe and Mail.

"Народу України: ваша хоробрість справді видатна. Весь світ спостерігає за вашою мужністю та силою", — заявив журналістам прем’єр Канади Джастін Трюдо.

Він розповів, що його країна відмовиться від закупівлі сирої нафти з Росії та нагадав, що у 2019 році Канада купила її на 550 мільйонів доларів.

Трюдо додав, що уряд розгляне спрощення процедури в’їзду для біженців та прискорить розгляд імміграційних заяв.

Міністр оборони країни Аніта Ананд своєю чергою додала, що незабаром планується відвантаження 100 протитанкових гранатометів системи "Карл Густав" та 2000 ракет до них. Крім того, вона нагадала, що в Україну вже було відправлено стрілецьку зброю на 8 мільйонів доларів, а в планах поставки захисного спорядження ще на 25 мільйонів.

Як повідомлялося раніше, Європейський союз схвалив передачу на потреби ЗСУ авіації з країн Східної Європи. Йдеться про 70 винищувачів МіГ-29 та штурмовиків Су-25.