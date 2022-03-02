Країна-союзниця відмінить візи для українців: що відомо
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Заокеанська держава хоче підтримати українців у зв’язку з агресією
Вторгнення в Україну військ росії, яке триває вже тиждень і супроводжується численними жертвами серед мирного населення, призвело до того, що багато країн Європи та далекого зарубіжжя відчиняють свої двері українцям без додаткових умов.
Постійний комітет канадського парламенту з питань імміграції підтримав пропозицію скасувати візи для біженців із України. Про це повідомляє "Укрінформ".
Наголошується, що не підтримали рішення депутати Ліберальної партії. Проєкт постанови має пройти ще низку процедур — затвердження у профільному комітеті та підтримку депутатів у сесійній залі. Прийняття рішення про візовий режим є компетенцією уряду, на парламент може звернутися до нього із запитом на розгляд.
Міжнародна підтримка України
Крім запровадження серйозних санкцій, які призвели до проблем в економіці росії, країни закривають небо перед літаками Росії і дозволяють своїм громадянам виступати добровольцями у війні проти кривавого диктатора володимира путіна.
Також Україна подала заявку на вступ до ЄС – її вже зареєстрували та розгляд розпочався.
Як раніше писав "Телеграф", ворог б’є по містах України — авіаудари та ракетні обстріли ведуться по Харкову, у Маріуполі — намагаються захопити місто, лікарні заповнені пораненими цивільними.
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