ООН закликала надати Україні 1,7 мільярда доларів допомоги: подробиці

Якусь частину грошей біженцям з України видаватимуть готівкою.

Організація Об'єднаних Націй планує термінову допомогу Україні у розмірі 1,7 мільярда доларів через російське вторгнення.

Як передає видання Aljazeera, допомога може знадобитися 12 мільйонам українців, які потребуватимуть допомоги та захисту через війну.

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"Агентства організації Об'єднаних Націй звернулися із закликом про надання надзвичайної допомоги через різко збільшені гуманітарні потреби після вторгнення Росії в Україну, терміново запросивши 1,7 мільярда доларів для допомоги людям, які виїхали з країни, і тим, хто все ще там знаходиться", — зазначає видання.

За попередніми прогнозами ООН, у найближчі кілька місяців допомога може знадобитися 4 мільйонам українцям, які виїхали у сусідні країни. У ООН назвали ситуацію в Україні жахливою та додали, що готові надавати нашим громадянам екстрену допомогу та захист.

Додамо, що надання термінової допомоги від ООН Україні передбачає, що 40% коштів громадянам видаватимуть напряму готівкою. Програма також включає надання продуктів, води, підтримку охорони здоров'я та освіти, допомогу з прихистком, обслуговування транзитних і приймальних центрів для біженців.

Нагадаємо, що Польща пішла на безпрецедентну допомогу українцям та вирішила передавати 10% від продажів в магазинах на підтримку українських військових.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Євросоюз завдав найочікуванішого удару по РФ та відключив 7 великих російських банків від платіжної системи SWIFT, якою користуються у всьому світі.