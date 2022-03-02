ООН закликала надати Україні 1,7 мільярда доларів допомоги: подробиці
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 55
Якусь частину грошей біженцям з України видаватимуть готівкою.
Організація Об'єднаних Націй планує термінову допомогу Україні у розмірі 1,7 мільярда доларів через російське вторгнення.
Як передає видання Aljazeera, допомога може знадобитися 12 мільйонам українців, які потребуватимуть допомоги та захисту через війну.
"Агентства організації Об'єднаних Націй звернулися із закликом про надання надзвичайної допомоги через різко збільшені гуманітарні потреби після вторгнення Росії в Україну, терміново запросивши 1,7 мільярда доларів для допомоги людям, які виїхали з країни, і тим, хто все ще там знаходиться", — зазначає видання.
За попередніми прогнозами ООН, у найближчі кілька місяців допомога може знадобитися 4 мільйонам українцям, які виїхали у сусідні країни. У ООН назвали ситуацію в Україні жахливою та додали, що готові надавати нашим громадянам екстрену допомогу та захист.
Додамо, що надання термінової допомоги від ООН Україні передбачає, що 40% коштів громадянам видаватимуть напряму готівкою. Програма також включає надання продуктів, води, підтримку охорони здоров'я та освіти, допомогу з прихистком, обслуговування транзитних і приймальних центрів для біженців.
Нагадаємо, що Польща пішла на безпрецедентну допомогу українцям та вирішила передавати 10% від продажів в магазинах на підтримку українських військових.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Євросоюз завдав найочікуванішого удару по РФ та відключив 7 великих російських банків від платіжної системи SWIFT, якою користуються у всьому світі.
- Дата публікації
-
- Категорія
-