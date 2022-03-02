Рус

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо росії

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
847
У Генасамблеї ООН 193 члени Новина оновлена 02 березня 2022, 20:11
У Генасамблеї ООН 193 члени

Українські захисники тим часом обороняються від агресії з підтримки західної спільноти

Генасамблея ООН вимагає від росії припинити застосування сили в Україні та вивести війська. Було прийнято відповідну резолюцію більшістю голосів — 141 "за". Проти висловилися лише росія, Білорусь, Сирія, КНДР та Еритрея. Ще 35 держав утрималися.

Про це повідомляє Reuters.

Генасамблея висловила засудження росії за рішення вторгнутися в Україну, у документі також відображено стурбованість через напади на цивільні об’єкти та жертви серед мирного населення, включаючи дітей та жінок. Серед вимог – сприяння доступу гуманітарної допомоги.

Резолюція ухвалили на надзвичайній сесії, скликаній Радою Безпеки ООН. Востаннє таке засідання скликали у 1982 році. Загалом у Генасамблеї 193 члени. Зазначимо, що серед тих, хто утримався під час голосування щодо резолюції, опинився Китай.

Резолюції Генасамблеї не мають обов’язкової сили, при цьому вони мають політичну вагу. Виступаючи перед присутніми, посол США закликала їх підтримати резолюцію, якщо вони вважають, що їхні країни мають право на суверенітет та територіальну цілісність.

Раніше "Телеграф" аналізував підтримку України Америкою у контексті вторгнення Росії.

Теги:
#Україна #Росія #ООН #Генасамблея ООН
У Генасамблеї ООН 193 члени
Світ
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо росії
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У Генасамблеї ООН 193 члени
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо росії
Дата публікації
Категорія
Макарів – звільнений від російської окупації
Під Києвом українські бійці звільнили Макарів
Дата публікації
Категорія
Російський снаряд, що вбив дитину
Від уламка помер на місці: як російські війська вбивають українських дітей
Дата публікації
Категорія
Джо Байден
США vs Росія: як розуміти заяви Байдена щодо російсько-української війни
Дата публікації
Категорія
ЗСУ планує наступ
ЗСУ закріплюються під Горлівкою та готуються перейти до наступу