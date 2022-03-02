Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо росії

Українські захисники тим часом обороняються від агресії з підтримки західної спільноти

Генасамблея ООН вимагає від росії припинити застосування сили в Україні та вивести війська. Було прийнято відповідну резолюцію більшістю голосів — 141 "за". Проти висловилися лише росія, Білорусь, Сирія, КНДР та Еритрея. Ще 35 держав утрималися.

Про це повідомляє Reuters.

Генасамблея висловила засудження росії за рішення вторгнутися в Україну, у документі також відображено стурбованість через напади на цивільні об’єкти та жертви серед мирного населення, включаючи дітей та жінок. Серед вимог – сприяння доступу гуманітарної допомоги.

Читайте також: Категорія Київ Від уламка помер на місці: як російські війська вбивають українських дітей Батьки чекали темряви, щоб забрати тіло дитини, але й тоді були обстріляні окупантами

Резолюція ухвалили на надзвичайній сесії, скликаній Радою Безпеки ООН. Востаннє таке засідання скликали у 1982 році. Загалом у Генасамблеї 193 члени. Зазначимо, що серед тих, хто утримався під час голосування щодо резолюції, опинився Китай.

Резолюції Генасамблеї не мають обов’язкової сили, при цьому вони мають політичну вагу. Виступаючи перед присутніми, посол США закликала їх підтримати резолюцію, якщо вони вважають, що їхні країни мають право на суверенітет та територіальну цілісність.

Раніше "Телеграф" аналізував підтримку України Америкою у контексті вторгнення Росії.