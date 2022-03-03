Ні досвіду, ні обладнання: у Білорусі пояснили, чому не варто боятися армії лукашенка

Армія не в боєздатному стані

Білорусь та її невизнаний президент олександр лукашенко першими підтримали росію в її агресії проти України. З боку Білорусі по Україні випускали ракети, на кордоні — скупчення військ. При цьому ці рішення не належать лукашенку, вважає білоруський журналіст Олександр Папко, який зараз живе у Варшаві.

Він в інтерв’ю "Телебачення Торонто" він розповів, що лукашенко не приймає рішень про військові справи в країні, йому повідомляють про це постфактум — про це свідчить те, що невизнаний президент говорить спочатку одне, а потім усе виявляється інакшим.

Також він наголосив на настроях у Білорусі, де армійці не хочуть воювати з Україною. "Якщо раптово лукашенко оголосить мобілізацію, ми стоїмо на порозі найбільшої акції дезертирства в історії Європи. Люди шукають в інтернеті, як від цього можна відкрутитися ", — сказав Папко. Він розповів, що боєздатність армії — половина із 50-тисячного контингенту, а досвіду вони не мають. Папко вважає, що в Білорусі до армії люди йдуть заради пільг:

"Білоруська армія ніколи не мала бойового досвіду, це армія бідна. Єдине, що людей притягує це рання пенсія та можливість отримати службове житло. Ідеологічно це армія радянська, великого патріотизму там немає ".

Читайте також: Категорія Україна "Для Білорусі це скінчиться кривавою банею": Арестович закликав білоруську армію не воювати з Україною (відео) Радник голови ОП також звернувся до білоруських громадян, закликавши їх не дати білоруській армії вступити у війну з Україною.

Як раніше писав "Телеграф", білоруські війська напоготові біля українського кордону.