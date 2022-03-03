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Російське вторгнення в Україну становить серйозну продуктову загрозу для світу: у чому справа

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Від України та росії дуже залежить світовий експорт пшениці та кукурудзи Новина оновлена 03 березня 2022, 21:02
Від України та росії дуже залежить світовий експорт пшениці та кукурудзи

Світ може зіштовхнутися з тотальним дефіцитом зернових культур.

Через повномасштабне російське вторгнення в Україну у світі може виникнути найбільший за всю історію дефіцит зерна.

Як передає Bloomberg, таку думку висловив економіст Іллінойського університету Скотт Ірвін.

За його словами, війна росії проти України може позбавити світ десятків мільйонів зернових акрів. Саме це стане найбільшим шоком для світового постачання.

Експерт зазначив, що Україна та рф разом відповідають за понад чверть світової торгівлі пшеницею, а також п'яту частину кукурудзяної продукції. У зв'язку з перебоями у постачаннях вже зараз ціни на ці категорії зерна почали рости й це на фоні рекордного росту цін на продовольство.

Економіст вказує, що ще до російсько-української війни інфляція на продукти трималася на максимальних рівнях, адже несприятлива погода ускладнила вирощування культур, а дефіцит працівників та витрати на перевезення порушили ланцюги постачання.

Запаси зерна у світі також знаходяться на низьких рівнях, тому тривалі перебої у постачанні з України чи рф можуть на багато років порушити ситуацію на ринках.

"Світ "відчайдушно" потребує фермерів, аби посадити якомога більше акрів у 2022 році. Проте в короткостроковій перспективі нічого змінити неможливо – за винятком того, аби підвищувати ціну доти, доки вона не зможе відповідати ринковому попиту", — резюмував Скотт Ірвін.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у найближчій перспективі росіян чекає тотальний дефіцит базових продуктів та безробіття.

Теги:
#Україна #Росія #Криза #Зерно #Дефіцит #Екпорт
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