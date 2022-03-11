США та Євросоюз готують ще два потужні удари по економіці росії

Байден закликає до припинення нормальних торгових відносин із рф, а Єврокомісія готує черговий пакет санкцій.

Президент США Джо Байден виступає за те, щоб припинити нормальні торговельні відносини зросією, яка розв’язала війну проти України.

Як повідомляє CNN, посилаючись на власні джерела, про таке рішення глава Білого дому може оголосити вже у п’ятницю, 11 березня.

Передбачається, що США разом з G7 та Європейським Союзом закликатимуть до скасування статусу найбільшого сприяння для Росії, що передбачає постійні нормальні торгові відносини в США.

В адміністрації Байдена пояснили, що для цього рішення знадобиться акт Конгресу. Проте представники обох його палат уже висловили підтримку такому кроку.

За даними ЗМІ, цей крок відкриє шлях для підвищення тарифів на російський імпорт, а також доповнить санкції та рішення США та Великобританії заборонити імпорт нафти з росії.

Довідка. Статус постійних нормальних торгових відносин (PNTR) — законне позначення в США вільної торгівлі з іноземною державою.

Крім того, Євросоюз готує ще один санкційний пакет, який торкнеться білоруських банків, російських олігархів та криптовалюти.

За даними Reuters, деяким білоруським банкам відключать систему SWIFT. Санкційний список поповниться російськими політиками та чиновниками.

Також у проекті йдеться про заборону експорту з Євросоюзу до росії військово-морського обладнання та ПЗ.

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Влада ЄС також хоче затвердити рекомендації щодо відстеження операцій з криптовалютами для того, щоб покупці санкційної продукції з росії не могли оминати заборони.

Зазначимо, раніше у США наклали заборону на імпорт російського газу, нафти та енергії. У свою чергу країни G7 також домовилися прагнути скорочення залежності від енергоносіїв РФ.

З ринку росії йдуть міжнародні компанії або призупиняють свою діяльність.

У кремлі відреагували на такі заходи та заявили, що Захід веде з росією торговельну війну. А у МВФ вже зробили прогноз і заявили, що росії загрожує глибока економічна рецесія, а також дефолт із зовнішнього боргу.