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США після переговорів з Китаєм щодо допомоги росії озвучили невтішний вердикт

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Переговори США та Китаю тривали 7 годин Новина оновлена 15 березня 2022, 01:04
Переговори США та Китаю тривали 7 годин

Американці заговорили про утворення китайсько-російського союзу.

Переговори представників США та Китаю щодо російського воєнного вторгнення в Україну та деяких питань безпеки тривали у Римі 7 годин, однак американська сторона по їх завершенню озвучила невтішний вердикт.

Як передає France 24, Вашингтон заявив про глибоку стурбованість "союзом" КНР з російською федерацією.

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Представник від США повідомив, що американська та китайська делегації мали відверту розмову, однак подробиць та питань, які обговорювалися, він не назвав.

"У нас є глибока стурбованість щодо союзу Китаю і Росії", — сказав американець за підсумками семигодинних переговорів.

Нагадаємо, що переговори США та Китаю відбулися після того, як американські ЗМІ отримали інформацію від Білого дому, Росія попросила Китай надати військову техніку для війни в Україні. У відповідь на це США заявили, що на офіційний Китай очікуватимуть великі неприємності, якщо вони пристануть на пропозицію російської влади.

Тим часом Пекін заперечив, що російська влада зверталась до Китаю з проханням про надання зброї та фінансову підтримку. Зокрема, прессекретар посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенью заявив, що він ніколи про це не чув, а ситуація в Україні їх дуже бентежить.

На що американські ЗМІ відповіли новими даними, зокрема, що Китай згоден допомагати росії, однак публічно країна буде це заперечувати.

Теги:
#Україна #США #Китай #Росія #Переговори #Війна #Допомога
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