росія зробила ще ряд кроків до війни з НАТО: що сталось

Москва пішла у напрямку конфронтації зі ще трьома країнами.

На 26-й день воєнного вторгнення в Україну російська федерація, крім обстрілу мирних українських міст, зробила ще декілька провокацій, які можуть призвести до прямого зіткнення з країнами НАТО. Про це повідомляє "Телеграф".

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Спершу зі слів журналіста Юрія Бутусова, який отримав дані радарів, стало відомо про те, що російський винищувач-бомбардувальник порушив повітряний простір Польщі. Повідомляється, що це сталося одразу після того, як Польща оголосила про направлення в Україну польських миротворців, які мають забезпечувати безпеку мирних жителів України. До слова, польські союзники також зафіксували цю провокацію з боку росіян.

Однак, лише провокативними польотами над Польщею не обійшлося. Як повідомили російські ЗМІ, 21 березня ноту протесту влада росії вручила американському послу, заявивши, що заяви президента США Джо Байдена щодо кривавого диктатора володимира путіна "ставлять відносини росії та США на межу розриву".

Також 21 березня російські ЗМІ повідомили про те, що росія у відповідь на японські санкції припинила безвіз для громадян цієї країни і вийшла із мирних переговорів із Японією. Варто зазначити, що територіальні суперечки десятиліттями точаться навколо Курильських островів. Формально Японія та росія перебувають у стані війни.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Японія вперше у своїй історії вирішила передати екіпірування та спорядження на потреби українських захисників. Крім того, Японія позбавила росію торгових преференцій та ввела санкції проти низки російських олігархів.

Своєю чергою США з першого дня оголошеної росією війни проти України стали на бік нашої держави, вдаривши по російській владі кількома пакетами санкцій, організувавши надання зброї та іншої підтримки українським захисникам.

Що стосується Польщі, то сусідня країна усіма можливими способами підтримує Україну — приймає біженців, надає зброю, вводить санкції проти росіян та активно виступає за введення миротворчої місії на українську територію.