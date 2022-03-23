Київ отримуватиме секретну інформацію від ЄС: подробиці

Угода діятиме упродовж року, але потім може бути відновлена

Європейський союз затвердив угоду з Україною щодо передачі Києву секретної інформації, зокрема супутникових знімків. Про що постійних представників ЄС попередили у вівторок, 22 березня.

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Відповідну інформацію у середу, 23 березня, оприлюднило видання "Bloomberg", посилаючись на власні перевірені джерела.

"ЄС затвердив угоду з Україною, яка дозволить блоку ділитися з Києвом секретною інформацією, такою як супутникові знімки", — йдеться в тексті публікації порталу.

Окрім того, зазначається, що на початку відповідна домовленість діятиме упродовж одного року, проте в подальшому угоду можна буде поновити на ще один строк.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Брюсселі офіційно розпочали процес розгляду заявки української держави на членство в Європейському союзі та займаються посиленням зв'язків з Україною, згідно з рамками угоди щодо асоціації. Наразі відбувається процес приєднання електросистеми української держави до ЄС.

Також нагадаємо, що у мережі з'явилися "свіжі" супутникові знімки наслідків обстрілів Маріуполя та Київської області.