Російська "естонка" поскаржилася на біженців з України: у соцмережах їй відповіли (відео)

Країни Європи люб'язно прихищають українців, які втекли від війни, проте декому це не довподоби

В Україні триває вже 29-ий день війни, яку російська федерація розгорнула на українських територіях. За цей час більше трьох мільйонів українців вимушено покинули власні домівки та поїхали до інших держав, аби врятуватися від бойових дій та військових злочинів росії. Переважна більшість країн світу згодилася допомогти жителям України та гостинно організовує тимчасовий прихисток для біженців. Осторонь не залишаються й прості жителі, які допомагають жертвам російського терору хто і чим зможе. Проте, є й такі, хто ситуацією, що склалася, незадоволений, та привселюдно висловлює своє обурення в соцмережах.

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Так, однією з тих, хто критикує систематичну допомогу Естонії біженцям з України є російськомовна "естонка", яка у своєму відеозверненні відзначає, що переселенцям створюють найкращі умови для проживання: українську мову ввели на інформаційних сайтах, надають безкоштовні уроки естонської мови тощо. При цьому користувачка мережі наголошує, що "своїм рускім" таких умов країна не надає, мовляв, "вони тут у дупі живуть, а біженцям ми показуємо, які ми гостинні".

Відео з соцмережі

Українці такою позицією жінки обурені та у дописі під відео наголошують, що "свої рускіє" самі обрали життя в дупі.

Багатьох зацікавило питання, як авторка відео взагалі проживає на території Естонії не знаючи мови та відправляють жінку слідом за російським кораблем.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з перших днів повномасштабного вторгнення російської федерації на українські території вже понад 3 мільйонів жителів України були змушені покинути свої домівки та шукати тимчасовий прихисток у країнах Європи. Що стосується внутрішнього переселення та небайдужих українців, які надали прихисток біженцям з гарячих точок, надавши їм своє житло, то керівництво країни, зокрема президент Володимир Зеленський, пообіцяв їм "винагороду" від держави.

Також нагадаємо, що в Україні, неподалік західного кордону, за допомоги Ізраїлю планують розгорнути польовий госпіталь де допомагатимуть біженцям.